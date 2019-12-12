10 декабря "Геркулес", который транспортировал персонал для обслуживания нефтепровода, пропал с радаров.

В районе исчезновения чилийского С-130 "Геркулес" неподалёку от берега найдены обломки. Об этом сообщает твиттер ВВС Чили.

— Находка была сделана чилийским судном Antartic Endevour, и есть свидетельства, указывающие на то, что это может быть часть обломков внутренних топливных баков самолёта Hercules C130, — указано в сообщении.

Фото © Twitter / Fuerza Aérea de Chile‏

Обломки найдены примерно в 30 километрах южнее места, где воздушное судно в последний раз выходило на связь. На данный момент их извлекают из моря и пытаются установить, принадлежат ли они исчезнувшему С-130. Пресс-служба ВВС Чили добавляет, что СМИ и соцсети могут опубликовать информацию о том, что эти обломки принадлежат "Геркулесу". Из уважения к семьям людей, находившихся на воздушном судне, военно-воздушные силы будут собирать эту информацию для анализа и подтверждения.