Владельцы "Зимней вишни" выплатят 118 млн рублей компенсаций

Согласно положениям Градостроительного кодекса, собственник обязан выплатить по три миллиона за каждого погибшего.

Владельцев сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" обязали выплатить семьям погибших 118 миллионов рублей. Об этом сообщил центр помощи пострадавшим.

Такое решение Рудничный суд вынес исходя из положений Градостроительного кодекса. Согласно ему, собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности, обязан выплатить пострадавшим компенсации в размере трёх миллионов рублей за каждого погибшего в пожаре. Уточняется, что решение принято по 30 искам.

В том случае, если решение суда не будет оспорено, выплаты начнутся через месяц после вступления его в силу. Отмечается, что эти иски не связаны с уголовным делом.

Ранее было передано в суд дело бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области.