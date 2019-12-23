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#роды#вода#наука#новорожденные#материнство

Учёные проверили безопасность родов в воде

В США проанализировали несколько сотен случаев, когда женщины рожали этим необычным способом.

вчера в 12:30
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Фото © Miguel Palacios / Cover / Getty Images

Рожать в воде так же безопасно, как и в акушерском кресле, заявили исследователи из Мичиганского университета. Об этом пишет Birth. Сообщается, что учёные сравнили, как прошли роды более чем у 2400 женщин. Почти 400 из них предпочли специальную ванну, в которой их дети появились на свет. Остальные рожали как обычно.

Выяснилось, что в обеих группах у рожениц возникали кровотечения примерно одинаково часто. Идентичным был и процент детей, которых сразу после рождения помещали в отделение интенсивной терапии. При этом у матерей, выбравших воду, было меньше разрывов.

Авторы исследования сделали вывод, что водные роды — вполне эффективный метод. В то же время они подчеркнули, что этот способ требует максимально грамотного подхода и внимательности со стороны медиков. Главное, по словам специалистов, — не допустить разрыва пуповины и как можно скорее поднять новорождённого из воды, чтобы свой первый вдох он сделал в воздухе.

Ранее Лайф писал, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл собиралась рожать в воде, причём в домашних условиях. Позже стало известно, что их наследник появился на свет в мае 2019 года в клинике в Портленде, способ родов не уточнили.

Адель Романенкова

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