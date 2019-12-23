15 фото для выноса мозга, или всё самое сумасшедшее, что встречалось в природе

Коллаж © LIFE. Фото © Reddit / DemonreachDaycare; janibrajkovic
У этой девушки по 6 пальцев на каждой руке
Фото © Reddit / Designer_Drugz
Бабочка — гинандроморф. То есть наполовину самка, наполовину самец
Фото © Reddit / 9w_lf9
Прозрачная рыба
Фото © Reddit / Subtle_Omega
А этого кузнечика пользовательница Reddit нашла у себя в саду
Фото © Reddit/prnlc
Нога экс-чемпион мира по велоспорту Янеза Брайковича после гонки
Фото © Instagram/janibrajkovic
Валония пузатая — водоросль, один из самых крупнейших одноклеточных организмов на Земле
Фото © Bored Panda
Пользователь VonClawde вырастил двуцветный подсолнух у себя в саду... случайно
Фото © Reddit/VonClawde
Маргаритка-мутант
Фото © Reddit/SuperBlowball
Так пользователь Thetacticaltacos на практике узнал, что его шрамы не потеют
Фото © Reddit/Thetacticaltacos
Подруга swaffles нашла маленький банан рядом со своим домом в Уганде
Фото © Reddit/swaffles
Курица Yeahboiiiii снесла яйцо идеальной шарообразной формы
Фото © Reddit/Yeahboiiiii_
А кому-то удалось найти морщинистое яйцо в супермаркете
Фото © Reddit / 0m_n0m_n0m
Вот такую голубику нашёл. Достоверно неизвестно, действительно ли ягоды такие крупные. Возможно, это крошечные руки
Фото © Reddit/ImObviouslyOblivious
Соединение двух потоков реки в Питсбурге
Фото © Reddit/unintentionalartist
У друга DemonreachDaycare есть кот, и его глаза просто потрясающие
Фото © Reddit/DemonreachDaycare
Красота в деталях, которых никто не видел до этого: 10 минералов в макросъёмке