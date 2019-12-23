15 фото для выноса мозга, или всё самое сумасшедшее, что встречалось в природе

У этой девушки по 6 пальцев на каждой руке

Фото © Reddit / Designer_Drugz

Бабочка — гинандроморф. То есть наполовину самка, наполовину самец

Фото © Reddit / 9w_lf9

Прозрачная рыба

Фото © Reddit / Subtle_Omega

А этого кузнечика пользовательница Reddit нашла у себя в саду

Фото © Reddit/prnlc

Нога экс-чемпион мира по велоспорту Янеза Брайковича после гонки

Фото © Instagram/janibrajkovic

Валония пузатая — водоросль, один из самых крупнейших одноклеточных организмов на Земле

Фото © Bored Panda

Пользователь VonClawde вырастил двуцветный подсолнух у себя в саду... случайно

Фото © Reddit/VonClawde

Маргаритка-мутант

Фото © Reddit/SuperBlowball

Так пользователь Thetacticaltacos на практике узнал, что его шрамы не потеют

Фото © Reddit/Thetacticaltacos

Подруга swaffles нашла маленький банан рядом со своим домом в Уганде

Фото © Reddit/swaffles

Курица Yeahboiiiii снесла яйцо идеальной шарообразной формы

А кому-то удалось найти морщинистое яйцо в супермаркете

Фото © Reddit / 0m_n0m_n0m

Вот такую голубику нашёл. Достоверно неизвестно, действительно ли ягоды такие крупные. Возможно, это крошечные руки

Фото © Reddit/ImObviouslyOblivious

Соединение двух потоков реки в Питсбурге

Фото © Reddit/unintentionalartist

У друга DemonreachDaycare есть кот, и его глаза просто потрясающие

Фото © Reddit/DemonreachDaycare

Красота в деталях, которых никто не видел до этого: 10 минералов в макросъёмке