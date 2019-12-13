Госдума не поддержала идею отменить техосмотр личных автомобилей

Профильный комитет объяснил, что всё больше ДТП стало происходить из-за технической неисправности машин.

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для автомобилей, используемых гражданами в личных целях. Депутатов не убедили доводы авторов документа о мизерной среди ДТП доле аварий по причине технической неисправности машин.

— За последнее время наблюдается рост количества ДТП по причине технической неисправности транспортных средств... Кроме того, имеются риски роста количества таких ДТП в ближайшие годы по причине старения в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физлицам, — говорится в заключении Комитета ГД по транспорту и строительству.

Отметим, что сейчас от техосмотра освобождены владельцы маломощных автомобилей и транспортных средств, которые не способны набрать скорость движения более 50 километров в час.