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Регион
Опубликовано 13 декабря 2019, 15:54

Госдума не поддержала идею отменить техосмотр личных автомобилей

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Фото © LIFE / Владимир Суворов

Профильный комитет объяснил, что всё больше ДТП стало происходить из-за технической неисправности машин.

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий отмену обязательного техосмотра для автомобилей, используемых гражданами в личных целях. Депутатов не убедили доводы авторов документа о мизерной среди ДТП доле аварий по причине технической неисправности машин.

За последнее время наблюдается рост количества ДТП по причине технической неисправности транспортных средств... Кроме того, имеются риски роста количества таких ДТП в ближайшие годы по причине старения в регионах парка транспортных средств, принадлежащих физлицам, — говорится в заключении Комитета ГД по транспорту и строительству.

Отметим, что сейчас от техосмотра освобождены владельцы маломощных автомобилей и транспортных средств, которые не способны набрать скорость движения более 50 километров в час.

Хозяева других категорий автомобилей обязаны проводить ТО. Ранее было ужесточено наказание для тех россиян, которые пытаются избежать технического осмотра.

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Алёна Темирчиева
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