Девочку парализовало от страха при виде Санты, но фото с этим моментом — шедевр

Родители Меган и Сэм Крук из США привели свою дочь в торговый центр на встречу с Сантой. Тогда они окончательно убедились в том, что малышка до смерти боится аниматоров. Когда Санта читал ей историю, девочка была так испугана, что не могла пошевелиться. Двухлетняя Инди так и пролежала на полу перед актёром, пока родители от души над ней хохотали.

Фото © Megan Crooke

Родители уже знали, в какой ужас девочка впадает от одного вида Санты. Эта ситуация происходила на прошлое Рождество. Поэтому они пытались подготовить её к визиту в магазин. Мама мотивировала её тем, что Санта не осуществит заветное желание, если она сама его об этом не попросит. Но желания дочери хватило только на то, чтобы добраться до торгового центра.

Санта рассказывал ей сказку. Пытался её успокоить, но ничего не получалось. Мы предложили отпустить Инди — знали, что так хотя бы смешной кадр получится Меган Крук

Фото © Megan Crooke

А на Пасху мама с папой пытались сводить Инди в гости к кролику. Оказалось, девочку пугают не только бородатые старички, но и гигантские пушистые зайчики.

Фото © Megan Crooke

Кстати, несмотря на то что девочке не удалось побороть свой страх перед Сантой, родители убедили её в том, что он всё равно простит её. Ведь подарить рыбку дочери им уже не терпится, сообщает The Sun.

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