В Нигерии казнили четырёх человек, похищенных при нападении на гуманитарную НПО
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К настоящему моменту ни одна действующая в регионе группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
В Нигерии неизвестные казнили четырёх человек, которые были похищены в ходе нападения на гуманитарный конвой неправительственной организации "Действие против голода" (Action against Hunger). Об этом сообщается на сайте организации.
Нападение произошло 18 июля в штате Борно, неизвестные атаковали конвой, убили одного человека и похитили шестерых: двух водителей, трёх сотрудников Министерства образования страны а также одного волонтёра.
— Мы самым решительным образом осуждаем эти убийства и глубоко сожалеем о том, что призывы к освобождению заложников не были услышаны, — говорится в сообщении компании.
К настоящему моменту ни одна действующая в регионе группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
В начале декабря Лайф сообщал, что футбольная команда Нигерийской премьер-лиги попала под обстрел по дороге на матч.