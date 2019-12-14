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Регион
Опубликовано 14 декабря 2019, 02:32

В Нигерии казнили четырёх человек, похищенных при нападении на гуманитарную НПО

Фото © Flickr / Think Defence

Фото © Flickr / Think Defence

К настоящему моменту ни одна действующая в регионе группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В Нигерии неизвестные казнили четырёх человек, которые были похищены в ходе нападения на гуманитарный конвой неправительственной организации "Действие против голода" (Action against Hunger). Об этом сообщается на сайте организации.

Нападение произошло 18 июля в штате Борно, неизвестные атаковали конвой, убили одного человека и похитили шестерых: двух водителей, трёх сотрудников Министерства образования страны а также одного волонтёра.

Мы самым решительным образом осуждаем эти убийства и глубоко сожалеем о том, что призывы к освобождению заложников не были услышаны, — говорится в сообщении компании.

К настоящему моменту ни одна действующая в регионе группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

В начале декабря Лайф сообщал, что футбольная команда Нигерийской премьер-лиги попала под обстрел по дороге на матч.

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Сергей Тюленин
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