ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2019, 23:11

Николай Рыбаков назначен на пост главы партии "Яблоко"

Николай Рыбаков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Николай Рыбаков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Прежде занимавший пост заместителя председателя партии Николай Рыбаков назначен на пост главы "Яблока". За его кандидатуру проголосовали 69 делегатов XXI съезда партии, сообщает пресс-служба.

Для победы во втором туре ему было необходимо набрать голоса хотя бы 67 из 132 делегатов.

Николай Рыбаков в 2000 году окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения. Членом партии "Яблоко" он является с 1995 года. В 2015 году Рыбаков уже выдвигал свою кандидатуру на пост председателя партии, однако занял третье место. При этом его избрали одним из трёх заместителей председателя партии.

BannerImage
Вера Павлова
  • Новости
  • Госдума
  • «Яблоко» (партия)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar