Николай Рыбаков назначен на пост главы партии "Яблоко"
Николай Рыбаков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Прежде занимавший пост заместителя председателя партии Николай Рыбаков назначен на пост главы "Яблока". За его кандидатуру проголосовали 69 делегатов XXI съезда партии, сообщает пресс-служба.
Для победы во втором туре ему было необходимо набрать голоса хотя бы 67 из 132 делегатов.
Николай Рыбаков в 2000 году окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения. Членом партии "Яблоко" он является с 1995 года. В 2015 году Рыбаков уже выдвигал свою кандидатуру на пост председателя партии, однако занял третье место. При этом его избрали одним из трёх заместителей председателя партии.