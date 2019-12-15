СМИ: В Непале автобус с паломниками упал в пропасть, 13 человек погибли

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как в горах непальского района Синдхупалчок автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров. О трагическом инциденте сообщает издание Himalayan Times.

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В полиции журналистам рассказали, что водитель автобуса не справился с управлением на участке горной дороги и сорвался в пропасть. В салоне вместе с ним ехали паломники из индуистского храма в Калинчоуке. Правоохранители не исключают, что число жертв может возрасти.