Украинец получил год условно за советский флаг в День Победы

На Украине суд приговорил жителя Одесской области к году условно за выход на улицы в День Победы с советским флагом. Об этом сообщает "Бессарабия Inform".

9 Мая мужчина привязал к своему велосипеду георгиевскую ленточку и красный флаг с изображением серпа и молота. За это на него и завели административное и уголовное дела.