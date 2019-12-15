В Новосибирске депутаты торжественно открыли туалет на остановке

На реализацию данного проекта региональные власти выделили четыре с половиной миллиона рублей.

В Новосибирске депутаты торжественно открыли на конечной остановке в коттеджном посёлке "Белые росы" общественный туалет. Как стало известно Лайфу, сумма потраченных средств составила 4,5 миллиона рублей.

— Его [туалета] будет достаточно, дальше смысла строить их нет, поскольку тут заканчивается черта города. Они [рабочие] очень быстро построили туалет, месяца за полтора, — рассказала Лайфу главный бухгалтер ООО "Интерстрой" Марина Баранова.

Чиновники уже сегодня оценили благоустройство конечных остановок общественного транспорта: асфальтовое покрытие, остановочный павильон, тёплый туалет, удобную площадку для разворота и стоянки транспорта.

— Конечно, нашему мегаполису без таких современных, с тёплыми туалетами, с павильонами, с удобным подходом для пассажиров и подъездом для перевозчиков, остановок никак нельзя, — цитирует председателя постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игоря Кудина группа "Совет депутатов города Новосибирска" в соцсети "ВКонтакте".