В Новосибирске депутаты торжественно открыли туалет на остановке
Фото © VK / Совет депутатов города Новосибирска
На реализацию данного проекта региональные власти выделили четыре с половиной миллиона рублей.
В Новосибирске депутаты торжественно открыли на конечной остановке в коттеджном посёлке "Белые росы" общественный туалет. Как стало известно Лайфу, сумма потраченных средств составила 4,5 миллиона рублей.
— Его [туалета] будет достаточно, дальше смысла строить их нет, поскольку тут заканчивается черта города. Они [рабочие] очень быстро построили туалет, месяца за полтора, — рассказала Лайфу главный бухгалтер ООО "Интерстрой" Марина Баранова.
Чиновники уже сегодня оценили благоустройство конечных остановок общественного транспорта: асфальтовое покрытие, остановочный павильон, тёплый туалет, удобную площадку для разворота и стоянки транспорта.
— Конечно, нашему мегаполису без таких современных, с тёплыми туалетами, с павильонами, с удобным подходом для пассажиров и подъездом для перевозчиков, остановок никак нельзя, — цитирует председателя постоянной комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игоря Кудина группа "Совет депутатов города Новосибирска" в соцсети "ВКонтакте".
При этом он добавил, что в администрации региона уже есть планы по развитию данного проекта в будущем году. Не исключено, что данная программа по обустройству конечных остановочных пунктов будет развиваться и дальше.