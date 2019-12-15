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Регион
Опубликовано 15 декабря 2019, 21:45

В России предлагают ужесточить требования к федеральным чиновникам

Фото © Википедия

Фото © Википедия

Депутат Госдумы Михаил Щапов подготовил законопроект, в котором он предлагает назначать на руководящие должности только чиновников с опытом работы не менее трёх лет в одном из регионов страны. Внести документ на рассмотрение автор планирует в понедельник, 16 декабря.

В последние годы на федеральном уровне разрабатываются и принимаются решения, не учитывающие разницу между регионами, пояснил он.

Как депутаты, представляющие интересы регионов, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда федеральные чиновники в принципе не понимают особенности жизни людей за пределами Московской области. Это приводит к тому, что принимаемые решения не учитывают специфику регионов: всех гребут под одну гребёнку. Такую политику нельзя назвать приемлемой, — отметил Щапков.

Опыт работы в региональных органах власти, предлагаемый законопроектом для федеральных чиновников, претендующих на руководящие должности, обусловлен закреплённым в законодательстве РФ среднесрочным финансовым планированием на три года.

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Варвара Романова
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