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Регион
Опубликовано 17 декабря 2019, 07:36

Самая красивая женщина в мире нашла лучший ракурс, для которого не нужна одежда

23-летняя модель всё чаще стала эпатировать публику, не стесняясь показывать откровенные фото.

Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

Девушка решила разбавить снимки из профессиональных фотосессий и выложила на обозрение более 27 млн подписчиков в "Инстаграме" "домашнее" селфи. Сестра Джиджи Хадид позировала, лёжа в распахнутой рубашке на голое тело. Белла продемонстрировала не только изящную грудь, но и плоский живот и стройные ноги в лучах солнца.

Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

Фото вышло чересчур откровенным, но модели, видимо, очень хотелось им поделиться. Поэтому она замазала самое пикантное место, чтобы избежать удаления. Порадовать фанатов девушке действительно удалось. Она получила более миллиона лайков, а в комментариях писали, насколько Хадид горяча и красива. Однако некоторые пользователи с грустью отметили, что Белла становится похожей на порнозвезду, а не на модель.

Какая же ты горячая

_akashnagar_

Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

Самая красивая на свете

valeria.siobhan

Выглядишь как порнозвезда, не стыдно?

abmayyo

Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

Белла Хадид — американская модель, родившаяся в семье известного архитектора, американца палестинского происхождения Мохаммеда Хадида и модели Иоланды Фостер. До недавнего времени девушка встречалась с канадским певцом The Weeknd. А в октябре 2019-го её назвали самой красивой женщиной в мире. К такому выводу пришёл пластический хирург, который рассчитал "золотое сечение лиц знаменитостей".

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Алина Гостева
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