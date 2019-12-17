Самая красивая женщина в мире нашла лучший ракурс, для которого не нужна одежда
23-летняя модель всё чаще стала эпатировать публику, не стесняясь показывать откровенные фото.
Девушка решила разбавить снимки из профессиональных фотосессий и выложила на обозрение более 27 млн подписчиков в "Инстаграме" "домашнее" селфи. Сестра Джиджи Хадид позировала, лёжа в распахнутой рубашке на голое тело. Белла продемонстрировала не только изящную грудь, но и плоский живот и стройные ноги в лучах солнца.
Фото вышло чересчур откровенным, но модели, видимо, очень хотелось им поделиться. Поэтому она замазала самое пикантное место, чтобы избежать удаления. Порадовать фанатов девушке действительно удалось. Она получила более миллиона лайков, а в комментариях писали, насколько Хадид горяча и красива. Однако некоторые пользователи с грустью отметили, что Белла становится похожей на порнозвезду, а не на модель.
Какая же ты горячая
Самая красивая на свете
Выглядишь как порнозвезда, не стыдно?
Белла Хадид — американская модель, родившаяся в семье известного архитектора, американца палестинского происхождения Мохаммеда Хадида и модели Иоланды Фостер. До недавнего времени девушка встречалась с канадским певцом The Weeknd. А в октябре 2019-го её назвали самой красивой женщиной в мире. К такому выводу пришёл пластический хирург, который рассчитал "золотое сечение лиц знаменитостей".