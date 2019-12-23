Мордобой в Перу и Санта-Клаус на пляже. Как отмечают новый год в разных странах

Перу

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Каждый год у перуанцев завершается массовыми драками. Согласно поверью местных жителей, войти в новый год с чистого листа можно, если хорошенько выплеснешь негативную энергию. Драки носят организованный характер, для них устраивают фестиваль под названием "Таканакуй". В нём участвуют и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины.

Чили

У жителей Чили, как и у всех, новый год — семейный праздник. Правда, его отмечают не только живые, но и мёртвые. У аборигенов принято проводить новогоднюю ночь на... кладбище. Эта традиция существует с 1995 года, она зародилась в городе Талька. На погост принято ходить всем городом, а могилы усопших принято навещать под тихо играющую классическую музыку.

Панама

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Для того чтобы войти в новый год без проблем, в Панаме в новогоднюю ночь сжигают чучела в натуральную величину. А затем, после того как часы пробьют двенадцать, всё вокруг оглашается какофонией звуков: звонят в колокола, бьют в барабаны, сигналят автомобилями. Одним словом, каждый отгоняет духов доступными ему средствами.

Куба

В новый год кубинцы наряжают пальму и пишут письма волшебникам Гаспару, Бальтасару и Мельчору. Чтобы загадать желание, нужно провести целый ритуал: накануне новогодней ночи заполнить водой все сосуды в доме и вылить её в окно, как только часы двенадцатым ударом ознаменуют начало нового года. Пока часы бьют, нужно съесть двенадцать виноградин — по виноградине в минуту.

Нидерланды (Голландия)

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Голландцы — любители отправлять рождественские открытки. Даже сейчас, в век интернета, эта традиция не сдаёт позиции. Для Голландии, как и для многих других стран, новый год и рождество — семейные праздники. В новогоднюю ночь они накрывают стол, который ломится от изобилия блюд и напитков, в числе которых новогодние печенья и вафли. Причем в каждом регионе свои кулинарные секреты и рецепты. На следующее утро голландцы отправляются всей семьей к ледяному берегу Северного моря, чтобы искупаться.

Дания

У датчан в канун нового года энергия бьёт через край. По традиции, для того чтобы грядущий год был удачным, нужно бить посуду возле дома друга. Посуду закупают заранее, как и новогодние подарки, ведь празднование начинается за четыре недели до рождества. Чтобы не пропустить главный день праздника, хозяева зажигают в доме специальную свечу с двадцатью четырьмя делениями, каждое из которых символизирует желание — по одному на каждый оставшийся до рождества день.

Швейцария

В преддверие праздника швейцарские хозяйки обмениваются выпечкой. Остальные швейцарцы надевают маски и костюмы, превращаясь в Сильвестр-Клаусов. Клаус — в честь Санта Клауса, Сильвестр — в честь дня святого Сильвестра, который выпадает на 31 декабря. В этот день ряженые ходят по городам, развлекаются и колядуют.

Франция

Французы первыми решили украшать хвойное дерево игрушками. Покровитель новогодних праздников у них Нет Ноэль, который в новогоднюю ночь оставляет детям подарки в башмаках. Венчает праздничный стол Королевский пирог, украшенный бумажной короной и с сюрпризом внутри, который называется "боб". В старые времена в середину пирога клали настоящий боб, найти который было к удаче.

Италия

Фото © flickr/ Eleonora Gianinetto

Фея Бефана — главный новогодний персонаж Италии. Она весь год следит за поведением детишек: послушным оставляет подарки, а непоседам — лишь уголёк. Тогда как итальянские дети к новому году становятся всё послушнее, их родители собирают ненужные вещи. В Италии принято избавляться от всего старого и ненужного, чтобы в новогоднюю жизнь войти обновлёнными без старых вещей и забот.

Испания

Вместо ёлки испанцы наряжают мексиканский цветок Пуансеттию. У него яркие красные листья. В новогоднюю ночь принято надевать красное нижнее белье, чтобы все желания в новом году исполнились. А если вы окажетесь в гостях и сможете отыскать спрятанную хозяевами дома фигурку Каганата, человечка, справляющего большую нужду, в грядущем году удача однозначно будет вам сопутствовать.

Финляндия

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В сказочной стране Финляндии, где и живёт главный Дед Мороз, а по фински — Йоулупукки, принято загадывать желания шепотом, чтобы его не перехватили злые духи и не помешали ему исполниться. А если вам интересно узнать свою судьбу, то вам погадают на горячем воске или даже на олове, которое наливают в емкость с водой, а затем трактуют получившиеся застывшие фигурки. А лучшим новогодним подарком у финнов считается спортивное снаряжение.

Иран

В Иране новый год наступает 21 марта. Дословно их новый год в переводе с фарси называется "Новый день". Один из главных символов — пророщенная пшеница, которой украшают стол. Это символ зарождения новой жизни. Также, по одной из традиций, перед праздником нужно привести в порядок не только дом, но и мысли, примириться с недугами и покаяться в грехах.

Празднование Навруза длится около трёх-пяти дней, но в древности его празднование затягивалось на целых 13 дней.

Израиль

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Национальный израильский новый год, Рош ха-Шана переводится с иврита как "Голова года". По еврейскому календарю новый год приходится на два дня первого осеннего месяца Тишрея, которые являются днями высшего суда, когда определяется приговор на следующий год. Поэтому очень важно уже за месяц до Рош ха-Шана пересмотреть все свои поступки и начать раскаиваться. Кстати, Рош ха-Шанаа никогда не выпадает на воскресенье.

Греция

Два праздника в один день — это про Грецию. Новый год и день Святого Василия, которого почитают как защитника малоимущих и считают своим Делом Морозом. Для того чтобы пожелать соседям в Новом году всего самого наилучшего, греки кидают к порогам их домов камни, привлекая удачу, счастье и достаток. И чем тяжелее будет камень, тем больше счастья, удачи и богатств получит в новом году хозяин порога.

Индия

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Индия славится количеством проживающих на своей территории людей, количеством почитаемых богов и исповедуемых религий. Поэтому и новых годов там отмечается аж восемь. Основная религия — Индуизм. Новый год по этой религии отмечается весной. При этом каждый год первый день Нового года выпадает на разные дни. Каждый год праздник начинается с огненной стрелы, пущенной в бумажного змея. Также для того, чтобы очиститься от всех дел и войти в новый год очищенными, индийцы сжигают свою одежду, встречая новый год уже в новой.

Филиппины

Для того, чтобы удача сопутствовала в новом году, филиппинцы надевают атрибутику круглой формы, подстать монете, так как, по их мнению, удача напрямую зависит от денег. Поэтому одежда и украшения под новой год должны содержать как много больше круглых символов.

Таиланд

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Тайский Новый год называется "Сонгкран". Он празднуется в середине апреля, когда в Таиланде начинается сезон дождей. Вода на тайцев обрушивается не только с неба. Одна из традиций — взаимное поливание друг друга водой. Вооруживший шлангами и водяными пистолетиками, местные жители производят ритуал очищения, для завершения которого поверх воды вас посыпают тальком.

Также перед празднованием нового года происходит повсеместное омовение статуй Будды. В воду добавляют лепестки роз и жасмина. Тайцы угощают буддийских монахов праздничными кушаньями.

Вьетнам

Будучи самым веселым праздником в году вьетнамский Новый год также щедр на интересные приметы и традиции. Отмечается он по лунному календарю (конец января — начало февраля) и называется "Тет", то есть Праздник весны.

Главный персонаж — Тао Куэн верхом на карпе возвещает о хороших и плохих делах, которые были сделаны человеком за уходящий год. А для того, чтобы ваше новогоднее желание исполнилось, следует нашептать его живому карпу, а затем выпустить рыбу в водоем — дабы ваше пожелание вместе с докладом Тао Куэна дошло до ушей владыки небес.

Китай

Фото © Wikimedia Commons

О китайском новом годе наслышаны многие. Он так же отмечается весной в промежутке между концом января и началом февраля. Главный цвет китайского празднества — красный. Его используют везде, в дизайне домов, улиц, одежды. Фейерверк, который запускают для отпугивания злых духов, не только является одним из самых красочных в мире, но и привлекает удачу. Китайского Деда Мороза называют Шэнь Дань Лаожэнь, который является знатоком учения Конфуция, восточных единоборств и отпугивает от жителей злых духов. А ждут от него в подарок денежный конверт

Япония

В Стране Восходящего Солнца новый год наступает первого января, как только пробьют японские куранты. Особенность их в том, что в отличие от привычных нам двенадцати ударов, японские бьют 108 раз. Согласно преданию, они избавляют людей от восемнадцати оттенков шести человеческих пороков — по удару на каждый.

Отмечать новый год у Японцев принято во всем новом. А главным сувениром являются бамбуковые грабли, которые по поверию помогут обладателю с накоплением счастья и богатств в грядущем году. В преддверии наступления нового года японцы отправляют друг другу очень красочные, порой самодельный, открытки, который хранятся на почте до первого января. Считается дурным тоном не отправить открытку тому человеку, от которого вы сами получили поздравление.

Австралия

Фото © Wikimedia Commons

Новый год в Австралии — продолжение Рождества. С этими праздниками местных жителей обычно поздравляет Санта Клаус в шортах, причем прямо на пляже. На голове у него традиционный красный колпак и седая борода. Под шум волн и звуки музыки празднество продолжается с 1 по 6 января. Все эти дни австралийцы собираются в большие компании, отдыхают на пляжах, занимаются сёрфингом. Также для любителей зимних видов спорта, в отсутствие снега, строят специальные мыльные горки, где можно прокатиться на лыжах или сноуборде.

Несмотря на различия в культурах и традициях, все страны имеют между собой что-то общее в отношении того как и с кем проводят последние дни уходящего года и с кем его встречают. Мы все хотим войти в наступающий год обновлёнными, более добрыми и более удачливыми, чем мы были до этого. Все мы желаем друг другу счастья, где бы мы ни находились, даже на Международной космической станции.

Международная космическая станция

Российские космонавты Евгений Тарелкин, Роман Романенко, Олег Новицкий с иностранными коллегами 24 декабря 2012 года. Фото © NASA

Она облетает землю по 16 раз за сутки, так что у сотрудников МКС есть возможность отметить новый год несколько раз. На МКС экипаж интернациональный, так что чаще всего новый год отмечают ровно столько, сколько стран представлено на борту. У них также есть новогодняя елка и игрушки, которые вешают под потолок или отправляют в свободное плавание от одной части станции к другой.

Традиционного стола с оливье и селедкой под шубой на космической станции не приготовишь, поэтому космонавты потчуют друг друга шоколадом и мандаринами, поднимая за здоровье родных и друзей фотографии шампанского.