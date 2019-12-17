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Регион
Опубликовано 17 декабря 2019, 02:44

Лидер КНДР почтил память своего отца Ким Чен Ира в восьмую годовщину его смерти

Фото © ЦТАК

Фото © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца Ким Чен Ира в восьмую годовщину его смерти, сообщает ЦТАК.

Вместе с высокопоставленными чиновниками он посетил Кымсусанский дворец Солнца, где возложил цветы к ростовым статуям Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.

После этого глава Северной Кореи посетил зал, где находится тело его отца, забальзамированное в прозрачном саркофаге.

Он отвесил глубокие поклоны в знак высочайшего уважения к тому, кто ... самоотверженно служил стране и народу до последнего момента своей революционной жизни, — сообщает агентство.

Ким Чен Ир умер в 2011 году, он возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Ир Сена, который основал государство.

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Дарья Хомякова
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