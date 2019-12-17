Лидер КНДР почтил память своего отца Ким Чен Ира в восьмую годовщину его смерти
Фото © ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца Ким Чен Ира в восьмую годовщину его смерти, сообщает ЦТАК.
Вместе с высокопоставленными чиновниками он посетил Кымсусанский дворец Солнца, где возложил цветы к ростовым статуям Ким Чен Ира и Ким Ир Сена.
После этого глава Северной Кореи посетил зал, где находится тело его отца, забальзамированное в прозрачном саркофаге.
— Он отвесил глубокие поклоны в знак высочайшего уважения к тому, кто ... самоотверженно служил стране и народу до последнего момента своей революционной жизни, — сообщает агентство.
Ким Чен Ир умер в 2011 году, он возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Ир Сена, который основал государство.