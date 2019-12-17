Депутаты предложили запретить курение в коммуналках

Депутаты-инициаторы объясняют это защитой прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков.

В Госдуму внесли законопроект с предложением запретить курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир, а именно на кухне, в коридоре, ванной и так далее.

Инициаторы поправки — депутаты Николай Герасименко, Андрей Исаев, Дмитрий Морозов.

— Отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма, — говорится в пояснительной записке к документу.