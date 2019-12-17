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Опубликовано 17 декабря 2019, 18:27

Депутаты предложили запретить курение в коммуналках

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Депутаты-инициаторы объясняют это защитой прав некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков.

В Госдуму внесли законопроект с предложением запретить курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир, а именно на кухне, в коридоре, ванной и так далее.

Инициаторы поправки — депутаты Николай Герасименко, Андрей Исаев, Дмитрий Морозов.

— Отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма, — говорится в пояснительной записке к документу.

Цель законопроекта — защитить права проживающих в коммуналках некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков. Как отмечают авторы документа, из-за курящих соседей эти категории россиян вынуждены фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью.

Стало известно, сколько курильщиков среди россиян

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Алёна Темирчиева
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