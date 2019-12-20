Иисус Христос — суперигра. Создатели игры про наркоторговца взялись за Евангелие

Оглавление Попробуй себя в роли наркоторговца Сразись с Сатаной в пустыне "Превратить воду в реке в винище и устроить оргию" "Церковь придумала такую игру гораздо раньше"

Издательство PlayWay и польский разработчик SimulaM проанонсировали выход новой компьютерной игры I Am Jesus Christ. Геймеров всего мира ждёт... симулятор Иисуса Христа — ни больше ни меньше. Дата выхода неизвестна, но интернет-пространство пестрит обсуждениями геймеров и пользователей соцсетей. Интересно, что странные, а иногда и спорные симуляторы стали уже трендом.

Попробуй себя в роли наркоторговца

Чтобы понять, насколько разнообразен мир симуляторов, достаточно перечислить те, которые вышли в этом году и планируются в следующем: "Симулятор наркоторговца", "Симулятор вора", "Симулятор психического заболевания", "Симулятор автомеханика", "Симулятор якутского шамана", "Симулятор камня в лесу", "Симулятор онаниста", "Симулятор строителя", "Симулятор Сизифа", "Симулятор ОМОНа"... Представьте себе какую-нибудь сферу жизни, и наверняка на эту тему либо уже есть игра, либо планируется к выходу.

Кажется, современного человека уже ничем не удивишь, но планируемый издательством компьютерных игр PlayWay симулятор Иисуса Христа не только удивляет, но и вызывает много вопросов.

Сразись с Сатаной в пустыне

Анонс игры звучит многообещающе. Потенциальному игроку обещают, что он получит возможность побывать в роли Иисуса из Назарета. Авторы рекламного текста называют Сына Божьего "самым знаменитым и самым влиятельным человеком на Земле". С этими словами не поспоришь, но так и кажется, будто речь идёт о каком-нибудь политике или бизнесмене. Но даже Генри Форд, придумавший конвейер, Авраам Линкольн, отменивший рабство, или Стив Джобс, придумавший iPhone, на чудеса не были способны.

Фото © Valve Corporation

А тут игрокам обещают, что они могут попробовать себя в роли чудотворца, экзорциста, спасителя человечества.

Готовы ли вы сражаться с Сатаной в пустыне, изгоняя демонов и исцеляя больных людей? Или успокоить бурю в море? Из анонса к игре I Am Jesus Christ

С типичной игрой про супергероев не перепутаешь — сценарий игры строго следует букве Нового Завета. Получается, что всё в I Am Jesus Christ предрешено и заранее известно: Рождение, Крещение Иисуса Иоанном Крестителем, появление первых учеников, Тайная вечеря, предательство Иуды, арест, Распятие на кресте, Воскрешение... Остаётся вопрос, в чём интрига игры.

Можно ли проиграть в этой игре? Оказывается — можно. Игроку даётся ограниченный запас энергии, как в обычном шутере. Он расходуется на совершение чудес. Пополняется через молитвы. В повседневной жизни можно молиться в любом месте. Интересно, как с этим дело обстоит в игре I Am Jesus Christ? Нужно ли для этого искать специальное место или есть ещё какие-то варианты? Разработчики пока не раскрывают этих тонкостей — в анонсе об этом ничего не сказано, а в трейлере Иисус только совершает чудеса.

Фото © Valve Corporation

Что касается чудес, нам обещают, что компьютерный Иисус сможет совершить их больше, чем библейский. Такой маркетинг — на грани.

Проще процитировать, как сформулированы основные плюсы игры в анонсе: "Молитвы и прокачка Святого Духа", "Реалистичная битва с Сатаной", "насыщение множества народа", "Распятие и воскрешение".

"Превратить воду в реке в винище и устроить оргию"

Реакция пользователей социальных сетей на анонс игры достаточно бурная. Многие заядлые геймеры отнеслись скептически к новости. Многие из них считают, что затея провальная, потому что игра предсказуема и нет интриги.

Скучные игры — не новость. Например, "Симулятор Сизифа" из греческой мифологии в том и заключается, что игрок жмёт на одну кнопку, а компьютерный Сизиф толкает камень и, в соответствии с мифом, никак не может докатить его до вершины горы. Камень скатывается вниз, и всё сначала. Какие навыки вырабатывает такая игра? Терпение?

На славу повеселились пользователи развлекательного сообщества "Пикабу". С такой фантазией можно смело идти в сценаристы компьютерных игр. Один пользователь предложил внести нюансы в сцены изгнания бесов из людей.

Скриншот © Pikabu

Другой пользователь считает, что нужно не только подставлять вторую щёку, но и нести в мир добро, которое "с кулаками", а также быть построже со своими учениками, учить их самостоятельности.

Скриншот © Pikabu

Есть предложения, и вовсе отсылающие нас к языческим оргиям.

Скриншот © Pikabu

Другой пользователь называет чудеса читами. Термин "чит" происходит от английского слова cheat, что дословно переводится как "жульничество". Они вводятся в игру, чтобы упростить её прохождение. Ещё один завсегдатай "Пикабу" так и говорит, что игра полностью состоит из читов.

Скриншот © Pikabu

Некоторые шутки невозможно процитировать в силу того, что они неизбежно заденут чьи-нибудь чувства.

В целом дискуссии в чате "Пикабу" особой не получилось, всё переросло в чистый стёб и троллинг. Опытные игроманы отмечают, что игра про Иисуса сделана по определённому шаблону.

— Ничего особенно нового в игре нет, если не брать во внимание, что она про Иисуса, — отметил геймер Владимир Бурчаков. — Судя по трейлеру, она сделана по лекалам игр, которые относятся к фэнтези и магическому реализму. Первое, что приходит на ум, — Morrowind. Там сюжетная линия связана с божеством по имени Дагот Ур, которое пытается обрести силу и освободить Морровинд от власти империи. Там тоже открытый мир, то есть мир, который игрок может вольно исследовать и свободно достигать в нём своих целей. Даже по музыке трейлер I Am Jesus Christ очень напоминает Morrowind.

Что меняет тот факт, что на месте Дагота Ура — Иисус Христос? Специалисты считают, что всё зависит от того, религиозен человек или нет.

— С точки зрения светского человека, далёкого от религии, всё равно, кто там — Христос, Будда или Мухаммед. Для него это всё великие и мифические фигуры, которые, возможно, вообще придуманы. Для верующего человека Христос — божественная, сверхъестественная личность, а значит, скорее всего, игра вызовет у него реакцию неприятия, — отмечает религиовед и психолог Денис Батарчук.

"Церковь придумала такую игру гораздо раньше"

Отношение церкви к этой новости можно предугадать. Но на самом деле, пока игра не попала на прилавки, её выход не стал событием, не срезонировал, эта новость интересна только узкой группе геймеров и тем, кто любит коллекционировать странные феномены современного мира.

Фото © Valve Corporation

Священник Пётр Коломийцев считает, что рано давать однозначные оценки этой игре.

— Можно сразу отвергнуть игру и сказать, что Евангелие — не лучшая основа для симулятора. Но лучше разобраться, а для этого хорошо бы поиграть в неё. Хотелось бы посмотреть, какие качества требуются от игрока и насколько они соответствуют тому, к чему нас призывает Господь, — отметил Пётр Коломийцев.

Батюшка обращает внимание на то, что для церкви ничего нового в идее симулятора жизни Иисуса Христа нет. Воспроизведение жизни Спасителя — часть христианской духовной практики.

— Есть Страстная седьмица, на которой мы день за днём повторяем, что было с Христом. На одних богослужениях —Тайная вечеря, омовение ног, чинопоследование. Патриарх моет ноги 12 выбранным священникам. Сцены воспроизводятся с диалогами, — рассказывает священник. — Есть сцена предательства Иуды. Есть способы проживания.

По мнению Петра Коломийцева, церковь не стремится к имитации, её цель —в более абстрактных формах прийти к глубокому духовному проживанию этих событий.

Ключевая разница между симулятором Иисуса от PlayWay и церковными ритуалами состоит в том, что церковь больше нацелена на символический момент, ей не нужно доскональное и подетальное воспроизведение всего Евангелия и самой совершенной графики.

Фото © Valve Corporation

Пётр Коломийцев также добавил, что игра не может превзойти учение Христа, потому что она — часть мира, в котором обыденное довлеет над духовным.

Речи Христа рушат обыденное представление, где есть формула "сколько работал — столько получил", а в одной из притч Иисуса хозяин платит всем наёмным работникам одинаково: и тем, кто пришёл на работу на рассвете, и тем, кто днём, и тем, кто вечером.

Представить такое в обыденной жизни сложно. Передать это игра не способна. С точки зрения священника, единственное, чем она может быть полезна, — познавательной стороной, то есть привьёт молодому поколению интерес к истории Церкви и к христианской религии. Но и для этого давно придуманы викторины и кроссворды для детей, которые учатся в воскресных школах.