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Регион
Опубликовано 18 декабря 2019, 13:05

Госдума одобрила закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Документ также подразумевает, что вырученные с экологического сбора средства будут направлять на утилизацию отходов.

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который расширяет понятие "утилизация отходов" и подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

— Третье чтение прошёл документ, совершенствующий законодательство в сфере охраны окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Законопроект подразумевает, что вырученные с предприятий-загрязнителей средства за негативное воздействие на окружающую среду будут направлять на утилизацию отходов. Кроме того, документ устанавливает, что данные объекты обязательно будут проходить экспертизу на предмет экологической безопасности.

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Алёна Темирчиева
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