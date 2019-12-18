Госдума одобрила закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор

Документ также подразумевает, что вырученные с экологического сбора средства будут направлять на утилизацию отходов.

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который расширяет понятие "утилизация отходов" и подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

— Третье чтение прошёл документ, совершенствующий законодательство в сфере охраны окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций, — сообщает пресс-служба Госдумы.