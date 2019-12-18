Госдума приняла закон о единых правилах электронной записи в детсады

Основной целью документа является создание неизменных условий доступа к услуге, вне зависимости от региона.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о единых правилах электронной записи в детские сады. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Изменения будут внесены в статьи 67 и 98 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В частности, предполагается, что теперь приём детей в дошкольные учреждения будет осуществляться с использованием региональных информационных систем, но по единым стандартам.

— Сегодня электронные очереди для приёма в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта — создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, федеральную систему будет вести Правительство РФ. Кабмин будет контролировать порядок формирования и ведения региональных систем. Порядок взаимодействия систем будет установлен Минпросвещения России.