Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2019, 14:39

Госдума приняла закон о единых правилах электронной записи в детсады

Фото © ТАСС / Стариков Сергей

Фото © ТАСС / Стариков Сергей

Основной целью документа является создание неизменных условий доступа к услуге, вне зависимости от региона.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о единых правилах электронной записи в детские сады. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Изменения будут внесены в статьи 67 и 98 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В частности, предполагается, что теперь приём детей в дошкольные учреждения будет осуществляться с использованием региональных информационных систем, но по единым стандартам.

Сегодня электронные очереди для приёма в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта — создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, федеральную систему будет вести Правительство РФ. Кабмин будет контролировать порядок формирования и ведения региональных систем. Порядок взаимодействия систем будет установлен Минпросвещения России.

Ранее Госдума в окончательном чтении приняла закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор. Документ также подразумевает, что вырученные с экологического сбора средства будут направлять на утилизацию отходов.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar