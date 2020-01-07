Аж дух захватывает! Самые реалистичные игры десятилетия

Оглавление Command & Conquer 3: Tiberium Wars Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ARMA 3 DCS World Battlefield 1 Far Cry 5 Hell Let Loose Star Wars: Battlefront II Forza Horizon 4 WATCH DOGS 2

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Фото © Electronic Arts

К игре, выпущенной в далёком 2007 году, до сих пор сложно придраться как по графическому оформлению, так и по физике происходящего. Разумеется, если не брать во внимание сюжет и добычу кристаллов, которые чудесным образом стали валютой будущего после глобальных катаклизмов, то физика техническая вполне на уровне. Все антенны на зданиях, флаги, физика автомобилей и даже небольших колёсных юнитов, которые задействованы в игре, всё это поражало детализацией и реалистичностью. Даже траектория полёта ракет была проработана таким образом, чтобы во время сражения всё выглядело максимально реалистичным.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Фото © Ubisoft Montreal

Классическая игровая медиафраншиза не раз подводила игроков. Отсутствие всякого намёка на реализм приводило фанатов в ярость, но последняя версия Tom Clancy’s Rainbow Six превзошла все ожидания. Действия игры разворачиваются на различных локациях между захватившими здание террористами и подразделением специального назначения, задача которого не просто провести штурм, но и сделать это максимально быстро и без потерь. Взрывы, задымления и главное — звуковое оформление настроены таким образом, что и у пользователя складывается полное ощущение участия в штурме.

ARMA 3

Фото © Bohemia Interactive Studio

Пожалуй, один из самых реалистичных симуляторов боевых действий. Здесь уместна только командная игра. Никакого "режима Рэмбо" не предусмотрено, да и выжить в одиночку на огромных картах невозможно. В отличие от классических шутеров пули и бомбы в Arma 3 убивают с первого раза, а осколками гранаты персонажа может ранить примерно так же, как это может произойти в реальной жизни. Аркадная физика в игре практически отсутствует, а физика реалистичная не оставляет шанса на ошибку. Малейшее движение в сторону может заметить снайпер, после чего прозвучит всего один выстрел и веселье будет закончено.

DCS World

Фото © Eagle Dynamics

Digital Combat Simulator World едва ли не единственный бесплатный симулятор полётов. В распоряжении игрока практически все известные истребители и штурмовики — от российских Су-27 и Су-30 до американских F-16 и F-18. Физика и детализация поверхности, конечно, так себе, зато всё, что расположено внутри пилотской кабины, на высшем уровне. Одного из энтузиастов и создателя форума, посвящённого игре, даже арестовали в США за попытку получить детальное описание кабины истребителя F-22 Raptor.

Battlefield 1

Фото © DICE

Серия игр Battlefield, которые обожают миллионы фанатов по всему миру, похоже, и не думает прекращаться. Но, в отличие от предыдущих частей франшизы, игра с индексом "1" погрузила игроков в атмосферу Первой мировой: с самолётами-этажерками, дирижаблями, монструозными пулемётами и газовыми атаками. По части повреждений и разрушений движок игры проработан настолько детально, что один взрыв или выстрел может повлиять на отдельно стоящую конструкцию. Добавьте к этому аутентичную военную форму, реальные места сражений и битвы, рассказы о которых сохранились до сих пор, и получится идеальный военно-исторический шутер.

Far Cry 5

Фото © Ubisoft Montreal

Пятая часть знаменитого шутера получилась на славу, но лишь местами. Игровая физика доступна на базовом уровне сложности. Чтобы почувствовать ярость американских реднеков-сектантов, у каждого из которых под подушкой находится не только бурбон, но и кольт в калибре 45, нужно выставлять самый высокий уровень сложности. На нём все попадания будут почти критическими, включая ссадины от диких животных. И если по части искусственного интеллекта, выстраивающего поведение персонажей в игре, можно поспорить, то детализация оружия, которое каждый может подстроить под себя, просто поражает: современные винтовки 50-го калибра, старые добрые АК-47, гранатомёты времён войны во Вьетнаме и советские РПГ поспособствуют хорошему настроению.

Hell Let Loose

Фото © Black Matter

Не самая известная и популярная игра на тему Второй мировой, но оттого не менее крутая. Кроме того, HLL самая доступная из всего, что покупается в онлайн-магазинах на данный момент. Повоевать внутри игрового сценария Hell Let Loose можно как за союзные войска, так и за другую сторону. Пострелять можно почти из всего: из танков, пушек, пулемётов и всего остального, но отзывы на сайтах онлайн-магазинов разные. Кто-то в восторге, а кто-то считает, что ничего тупее со времён Medal Of Honor ещё не придумали. Однако по части графики всё превосходно. Игра, конечно, не до конца адаптирована под конечного пользователя, но впечатление оставляет хорошее.

Star Wars: Battlefront II

Фото © Electronic Arts

Шутер от первого лица и третьего лица по вселенной "Звёздных войн" не вполне подходит под определение игры, физика в которой максимально приближена к реальности. В конце концов, боевые роботы, дроиды, джедаи и корабли — это дело не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего. Но если проводить параллели с фильмами, которые графические дизайнеры Джорджа Лукаса рисовали в лучших традициях "Звёздных войн" прошлого, но с добавлением современных технологий в Battlefront II всё по-настоящему аутентично. Боевые спидеры, антигравитационные танки, бластеры всех форм и размеров и, конечно, световые мечи на кайбер-кристаллах не дадут скучать во время каникул.

Forza Horizon 4

Фото © Playground Games

"Выкуси, Need For Speed" — примерно так звучит слоган игры, вышедшей ещё в 2018 году. Графика, физика поведения машины на дороге — всё на высоте. Исключение составляют звук и визуальные эффекты вроде физики дорожного покрытия. Столбов разбросанного гравия, как в Colin McRae Rally, здесь нет, но машина пачкается грязью и покрывается пылью точно так же, как на раллийных трассах. Размотать машину до состояния дымящихся обломков тоже нельзя, но физика мелких повреждений проработана детально — царапины, вмятины и прочая "мелочь" точно доставят удовольствие.

WATCH DOGS 2

Фото © Ubisoft