3D-рисунки, герои которых вот-вот сойдут с бумаги: 10 работ художника из России

Немецкий художник Стефан Пабст рисует 3D-изображения, которые выглядят невероятно реалистично

Фото © Instagram/3dpainterpabst

Мужчина родился в России, но в 15 лет с семьёй переехал в Германию и вот уже 24 года он живёт и работает там

Фото © Instagram/3dpainterpabst

Пабст рисует с пяти лет. Трудно поверить, но никакого специализированного образования творец не получал. Всему, что умеет, он научился сам

Фото © Instagram/3dpainterpabst

У меня не было художественного образования. Мне просто нравилось рисовать в детстве. И у меня не возникает никаких проблем из-за того, что я не знаю каких-то техник рисования Стефан Пабст

Фото © Instagram/3dpainterpabst

Всё началось после того, как я нарисовал портрет друга. Всем так понравилось, что я решил заняться этим профессионально Стефан Пабст

Фото © Instagram/3dpainterpabst

Стефан быстро научился монетизировать своё искусство. А чтобы искать себе клиентов, он раздавал листовки и даже запустил рекламу

Фото © Instagram/3dpainterpabst

Сейчас он работает в своей мастерской в Миндене, Германия. Фотореалистичные портреты для заказчиков — его основной источник заработка

Фото © Instagram/3dpainterpabst

А 3D-рисунки лишь помогают продвигать бренд художника в Сети — они то и дело становятся вирусными

Фото © Instagram/3dpainterpabst

На создание одного произведения у Стефана уходит от 20 минут до нескольких дней в зависимости от сложности работы

Фото © Instagram/3dpainterpabst

Сейчас Пабст продаёт свою книгу "Искусство 3D-рисования" и ведёт авторские онлайн-курсы для желающих освоить его мастерство

Фото © Instagram/3dpainterpabst

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