Депутаты Госдумы завершили осеннюю сессию
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Спикер отметил, что приоритетом работы палаты было и остаётся законодательное обеспечение Послания Президента.
Депутаты Государственной думы РФ закрыли осеннюю сессию. В заседании принял участие глава правительства Дмитрий Медведев. Оно завершилось прослушиванием гимна РФ.
Подводя итоги сессии, спикер Вячеслав Володин рассказал, что парламентарии должны были принять с лета 200 законов, а всего за год — 530. На рассмотрении в нижней палате ещё 1179 документов.
— Нашим главным приоритетом было и остаётся законодательное обеспечение Послания Президента. Мы считаем, что это наш приоритет. На сегодняшний день мы выполнили эту задачу на 81%, — сказал Володин.
Среди прочих сегодня депутаты приняли законы о единых правилах электронной записи в детсады и документ, запрещающий сжигать непереработанный мусор.