Депутаты Госдумы завершили осеннюю сессию

Спикер отметил, что приоритетом работы палаты было и остаётся законодательное обеспечение Послания Президента.

Депутаты Государственной думы РФ закрыли осеннюю сессию. В заседании принял участие глава правительства Дмитрий Медведев. Оно завершилось прослушиванием гимна РФ.

Подводя итоги сессии, спикер Вячеслав Володин рассказал, что парламентарии должны были принять с лета 200 законов, а всего за год — 530. На рассмотрении в нижней палате ещё 1179 документов.

— Нашим главным приоритетом было и остаётся законодательное обеспечение Послания Президента. Мы считаем, что это наш приоритет. На сегодняшний день мы выполнили эту задачу на 81%, — сказал Володин.