Модели из Колумбии всего 23 года, но ей уже принадлежит 2 млн сердец: 15 фото

Знакомьтесь: Николь Борда
23-летняя модель родом из Колумбии, которая стремительно ворвалась в "Инстаграм" и за три года набрала 1,9 млн подписчиков
Ещё в детстве Николь вместе с родителями переехала в США, где впоследствии и началась её карьера
Фанатов Николь привлекает прежде всего своими физическими данными. Как говорится, есть что полайкать
Над тем, чтобы её тело продолжало радовать поклонников, модель работает каждый день. Она посещает спортзал и соблюдает диету
Кому-то также покажется важной и следующая информация: по знаку зодиака она Весы
И, по слухам, прямо сейчас её сердце свободно, так что все желающие могут попытать счастье
Николь обожает хип-хоп. Она часто цитирует у себя в "Инстаграме" популярных рэперов, например Jay-Z
"Люблю вас нежно, ребята", — пишет она своим фанатам под одним из постов
"Самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни", — отвечают подписчики
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