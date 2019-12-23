Модели из Колумбии всего 23 года, но ей уже принадлежит 2 млн сердец: 15 фото

Знакомьтесь: Николь Борда

Фото © Instagram/nicoleborda

23-летняя модель родом из Колумбии, которая стремительно ворвалась в "Инстаграм" и за три года набрала 1,9 млн подписчиков

Фото © Instagram/nicoleborda

Ещё в детстве Николь вместе с родителями переехала в США, где впоследствии и началась её карьера

Фото © Instagram/nicoleborda

Фанатов Николь привлекает прежде всего своими физическими данными. Как говорится, есть что полайкать

Фото © Instagram/nicoleborda

Над тем, чтобы её тело продолжало радовать поклонников, модель работает каждый день. Она посещает спортзал и соблюдает диету

Фото © Instagram/nicoleborda

Кому-то также покажется важной и следующая информация: по знаку зодиака она Весы

Фото © Instagram/nicoleborda

И, по слухам, прямо сейчас её сердце свободно, так что все желающие могут попытать счастье

Фото © Instagram/nicoleborda

Николь обожает хип-хоп. Она часто цитирует у себя в "Инстаграме" популярных рэперов, например Jay-Z

Фото © Instagram/nicoleborda

"Люблю вас нежно, ребята", — пишет она своим фанатам под одним из постов

Фото © Instagram/nicoleborda

"Самая красивая женщина, которую я видел в своей жизни", — отвечают подписчики

Фото © Instagram/nicoleborda

Согласны?

Фото © Instagram/nicoleborda

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