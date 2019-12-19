Путин ответил на первый вопрос пресс-конференции — об изменении климата

Для начала глава государства прояснил, что Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу.

Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос в ходе ежегодной пресс-конференции. Он касался климатических изменений. Журналист "Маяка" рассказал, что послушал прогноз погоды и поэтому решил спросить именно о "глобальном потеплении".

— Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. Есть разные подсчёты, но, по данным ООН, первое место у США и Китая — по 16% от общих выбросов, затем ЕС — 11%, потом Россия — 6% и Индия — 5%, — привёл данные президент.

Он напомнил, что РФ присоединилась к Парижскому соглашению по климату и для нашей страны это важная проблема.

— Посчитать, как современное человечество влияет на изменение глобального климата, сложно. Но и не делать совсем ничего нельзя. Мы должны принять максимальные усилия для того, чтобы климат драматически не менялся. Где-то становится теплее, но это может привести к опустыниванию некоторых территорий. Нас это касается напрямую, поэтому мы принимали и будем принимать усилия, чтобы не допустить таких изменений, — отметил президент.