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Регион
Опубликовано 19 декабря 2019, 09:34

Путин объяснил, почему Россия должна гордиться советским наследием

Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Глава государства призвал быть благодарными нашим предкам, отцам, дедам, которые создали такую мощную державу.

Президент России Владимир Путин ответил журналисту, спросившему о советском наследии, и заявил, что во времена СССР было сделано много того, чем стоит гордиться. При этом он не согласился, что сейчас страна живёт "на всём советском".

Мы не можем не пользоваться тем, что осталось от тысячелетнего российского государства. В советский период было сделано много того, чем можно гордиться. Победа в Великой Отечественной, прорыв в космосе. Мы должны быть благодарны нашим предкам, отцам, дедам, которые создали такую мощную державу, — сказал глава государства.

При этом он привёл несколько цифр, которые подтверждают, что российская промышленность не работает "на всём советском".

75% в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Три новых аэропорта построено. 45 полос. Вдвое возросло количество федеральных трасс. Яркий пример — сельское хозяйство. Советский Союз был покупателем зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Обошли США и Канаду, — отметил он.

Путин ввёл традицию встречаться с журналистами в формате большой пресс-конференции в 2001 году во время первого президентского срока. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го). Интерес к событию растёт год от года. На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.

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Александра Вишнякова
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