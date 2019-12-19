Путин объяснил, почему Россия должна гордиться советским наследием

Глава государства призвал быть благодарными нашим предкам, отцам, дедам, которые создали такую мощную державу.

Президент России Владимир Путин ответил журналисту, спросившему о советском наследии, и заявил, что во времена СССР было сделано много того, чем стоит гордиться. При этом он не согласился, что сейчас страна живёт "на всём советском".

— Мы не можем не пользоваться тем, что осталось от тысячелетнего российского государства. В советский период было сделано много того, чем можно гордиться. Победа в Великой Отечественной, прорыв в космосе. Мы должны быть благодарны нашим предкам, отцам, дедам, которые создали такую мощную державу, — сказал глава государства.

При этом он привёл несколько цифр, которые подтверждают, что российская промышленность не работает "на всём советском".

— 75% в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Три новых аэропорта построено. 45 полос. Вдвое возросло количество федеральных трасс. Яркий пример — сельское хозяйство. Советский Союз был покупателем зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Обошли США и Канаду, — отметил он.