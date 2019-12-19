Путин объяснил, почему Россия должна гордиться советским наследием
Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Глава государства призвал быть благодарными нашим предкам, отцам, дедам, которые создали такую мощную державу.
Президент России Владимир Путин ответил журналисту, спросившему о советском наследии, и заявил, что во времена СССР было сделано много того, чем стоит гордиться. При этом он не согласился, что сейчас страна живёт "на всём советском".
— Мы не можем не пользоваться тем, что осталось от тысячелетнего российского государства. В советский период было сделано много того, чем можно гордиться. Победа в Великой Отечественной, прорыв в космосе. Мы должны быть благодарны нашим предкам, отцам, дедам, которые создали такую мощную державу, — сказал глава государства.
При этом он привёл несколько цифр, которые подтверждают, что российская промышленность не работает "на всём советском".
— 75% в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года. Три новых аэропорта построено. 45 полос. Вдвое возросло количество федеральных трасс. Яркий пример — сельское хозяйство. Советский Союз был покупателем зерновых. Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Обошли США и Канаду, — отметил он.
Путин ввёл традицию встречаться с журналистами в формате большой пресс-конференции в 2001 году во время первого президентского срока. Перерыв был сделан лишь на период, когда он занимал пост премьер-министра (с мая 2008 года по май 2012-го). Интерес к событию растёт год от года. На нынешнюю пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов — 1895 человек. Лайф ведёт текстовую трансляцию. Также доступна видеотрансляция.