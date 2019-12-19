Учёные создали умный унитаз для анализа мочи

Учёные из Висконсинского университета в Мадисоне (США) разработали умный унитаз, способный проводить анализ мочи. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что в унитаз встроен портативный масс-спектрометр и газовый хроматограф — оборудование, с помощью которого исследование урины проводят в больницах.

Создатели новинки уже опробовали её — проанализировали с её помощью более сотни образцов собственного биоматериала. Отмечается, что по молекулярному составу мочи устройство показало, сколько человек спал, сколько пил алкоголя, кофе или лекарств, а также сколько делал физических упражнений.

Исследователи подчеркнули, что этот унитаз позволяет выявить многие болезни ещё до появления первых симптомов. По их словам, он может помочь диагностировать диабет, а также воспаление почек и мочеполовой системы в целом.