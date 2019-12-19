Путин: Вы верите во всё, что пишут западные СМИ?

Глава государства предложил иностранному журналисту сравнить информацию из прессы о его родине с реальным положением.

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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста турецкого агентства Anadolu, пошутил о том, как преподносят западные СМИ информацию о том или ином вопросе.

Журналист спросил главу государства, как он может прокомментировать информацию западных СМИ о том, что в Ливии якобы действуют наёмники из РФ, а также о некоей поддержке Москвы в адрес так называемой Ливийской национальной армии.

Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Вы во всё верите? Почитайте тогда, что они пишут в отношении Турции, и ваше мнение изменится Президент РФ Владимир Путин