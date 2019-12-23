iPhone 12 вернётся к истокам, а Xiaomi скукожится. Какими будут флагманы 2020 г.

Samsung Galaxy S11

Samsung обычно взрывает первой. Нет никаких сомнений, что и в этом году корейский флагман станет пионером сезона. По данным инсайдера IceUniverse, Galaxy S11 анонсируют уже 18 февраля в Сан-Франциско. Одновременно с ним, вероятно, устроят смотрины и Galaxy Fold 2, раскладушки с горизонтальной линией сгиба.

Экран S11 станет выше и получит соотношение сторон 20:9. Вырез под камеру при этом останется. Он станет меньше и сместится в центр, как в Galaxy Note 10. Диагонали: 6,4 дюйма для S11e, 6,7 дюйма для S11 и 6,9 дюйма для S11 Plus.

Количество камер увеличится до пяти. И, если верить рендерам OnLeaks, оформят их ужасно. Перфекционистам, которые страдают от несимметричности объективов в iPhone 11, точно станет дурно. Все пять камер, пара датчиков мерцания и вспышка расположатся на одной прямоугольной площадке. Фотофишкой S11 станет модуль на 108 МП, подобный тому, что используется в Mi Note 10. Надеемся на появление записи видео в 8К.

Кадр из видео YouTube /Concept Creator

Что до вычислительной мощности, то "сердцем" флагмана Samsung станет Snapdragon 865. Первые тесты показывают , что по производительности он догнал А13 Bionic от Apple. Как мы знаем, параллельно с процессорами Snapdragon корейцы используют и "камни" собственного производства. В России S11 наверняка будет продаваться с 7-нанометровым Exynos 990 со встроенным 5G-модулем и поддержкой экранов с частотой обновления до 120 Гц.

Huawei P40

Фото © Huawei

Флагман 2020 года от Huawei является одной из самых больших загадок, поскольку неизвестно, каким именно курсом пойдёт компания после торговой войны. Тем не менее вот какими слухами мы располагаем на конец декабря.

Анонсируют новинку, вероятнее всего, в марте. Huawei давно обновляет свои флагманы после Samsung. Случится это, вероятнее всего, в Париже. Европейская презентация означает, что компания по-прежнему готова к борьбе на глобальном рынке.

В отличие от новинки Samsung, о внешности P40 информации мало. Однако, если верить первым CAD-рендерам OnLeaks, флагман Huawei получит такую же прямоугольную площадку камеры, как и S11. Экран обычного P40 будет плоским и с диагональю от 6,1 до 6,2 дюйма. P40 Pro разживётся дисплеем на 6,5–6,7 дюйма с изогнутыми краями, который займёт 98% лицевой поверхности. Есть также рендеры от менее авторитетных источников, которые показывают Р40 Pro с овальным вырезом под двойную фронтальную камеру в экране. Вместе с тем ходят слухи о частоте обновления дисплея в 120 Гц и 2К-разрешении.

Что до фотовозможностей, то ресурс Equal Leaks настаивает , что P40 получит пентакамеру, состоящую из основного датчика на 64 МП Sony IMX 686, 20-мегапиксельного ультраширика, 12-мегапиксельного телевика с перископическим механизмом, макро-модуля и ToF.

Тот же источник утверждает, что китайский флагман получит огромную батарею на 5500 мАч, которая будет заряжаться блоком питания на 50 Ватт. Вместе с тем наконец-то появится и беспроводная зарядка.

Насчёт производительности больших сомнений не имеем. Р-серия, очевидно, получит процессор и память серии Mate. А именно Kirin 990 и 8ГБ ОЗУ. Уверены мы и в выборе программного обеспечения — Android Open Project + Huawei Mobile Services.

Xiaomi Mi 10

Про главный бестселлер первого квартала 2020 года — Xiaomi Mi 10 — информации меньше. Но сомневаться в том, что он выйдет, не приходится — генеральный директор компании Линь Бин подтвердил разработку двух версий весеннего флагмана: Mi 10 и Mi 10 Pro.

Когда это случится, сказать сложно. Однако, если отталкиваться от поведения Xiaomi в этом году, новый флагман мы увидим между смотринами Samsung и Huawei, вскоре после MWC.

Точно известно , что новинка получит процессор Snapdragon 665. А это значит, что Mi 10 станет первым из дюжины смартфонов с 5G, которые Xiaomi обещала выпустить в 2020 году. Тут же отметим, что недавно некий смартфон Xiaomi с 5G прошёл сертификацию, благодаря чему стало известно, что он получит рекордно быструю зарядку на 66 Ватт. СМИ предполагают, что речь идёт именно о Mi 10.

Источник GearBest утверждает, что диагональ экрана скукожится с 6,4 до 6,2 дюйма, что, согласитесь, странно, поэтому конкретно этот тезис не рекомендуем принимать близко к сердцу. Вырез в дисплее останется, но сместится в левый верхний угол и станет круглым. Сканер отпечатков пальцев обещают ультразвуковой. Подозреваем, что речь идёт о недавно анонсированном датчике от Qualcomm.

iPhone 12

Фото © twitter.com/Robin Moss

Не обошли стороной инсайдеры и аналитики и новый iPhone. До анонса этой новинки больше времени, чем до любой из вышеперечисленных. Apple показывает смартфоны по осени. Тем не менее уже есть прогнозы.

Мин-Чи Куо уверен, что iPhone 11s будет выполнен в том же стиле, что и iPhone 4. То есть скруглённые края из нержавеющей стали станут плоскими. Говорят, это, как и литьё под давлением, необходимо для придания запчастям особых свойств, позволяющих миллиметровым волнам 5G работать с антенной смартфона корректнее. Спереди и сзади останется стекло.

Ах да, новых айфонов ожидается четыре. Два на 6,1, один на 5,4 и один на 6,7 дюйма. Мин-Чи Куо полагает, что все модели получат поддержку 5G. За работу в сетях нового поколения будет отвечать модем Qualcomm X55.

К слову об экранах. Каждая версия iPhone 11s, как полагает Куо, получит OLED-матрицу. Причём от китайской компании BOE Display. Во всяком случае, известно , что Apple их тестирует. Инсайдер Ice Universe утверждает, что новые айфоны получат тумблер для переключения работы экрана между режимами 60 Гц и 120 Гц. Тайваньский ресурс Daily Daily News настаивает , что как минимум один из айфонов 2020 года получит встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Про процессор A14 Bionic информации мало. Известно только, что он будет изготовлен по 5-нанометровому техпроцессу. Это повысит энергоэффективность смартфона. Про увеличение ёмкости аккумуляторов слухов не было.

Главной фотоособенностью может стать продвинутая система ToF, которая умеет сканировать объекты на расстоянии до 4,5 м. Датчик глубины резкости усовершенствует AR-опции смартфона. Поставщиком лазерной системы может стать Sony.