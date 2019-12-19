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Регион
Опубликовано 19 декабря 2019, 17:15

Слуцкий стал главным тренером "Рубина"

Казанский клуб пока ещё не объявил это на своём сайте, но в твиттере команды опубликовали подтверждение того, что именно Леонид Слуцкий будет новым тренером.

Сегодня Слуцкий прибыл в Казань для подписания трудового соглашения. Детали сделки с 48-летним российским специалистом не разглашаются. По информации ряда СМИ, братья Березуцкие ему помогать в Казани не будут.

Напомним, что Леонид Слуцкий в разные годы работал в ФК "Москва", "Крылья Советов", ЦСКА и сборной России, а также в "Хилл Сити" (Англия) и "Витессе" (Голландия).

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Кира Громова
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