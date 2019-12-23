Бизнес на похмелье. Кто и как зарабатывает на выводе из праздничных запоев

Михаил никогда не уезжает на новогодние праздники. В лучшие годы за это время он зарабатывает как минимум в два раза больше обычного. Михаил подрабатывает собутыльником по вызову. Берет примерно пять тысяч за три часа, которые клиент проводит в его компании. Если пьянка серьезная и надолго, то за каждый последующий час по тысячи. Расценки, конечно, условные и сильно зависят от места проведения банкета и компании. Если в начале праздников его приглашают просто на попойки, то после первых чисел января требуется помощь уже для вывода из запоя. Основные клиенты — это одинокие люди, у которых нет друзей, те, кто недавно переехал в Москву или по каким-то причинам оказался в городе один.

Михаил — психолог по образованию. Это помогает ему и в работе с клиентами. Многим для выхода из запоя достаточно просто психологической поддержки, с кем-то поговорить, поиграть в бильярд или боулинг, посидеть в кофейне за стаканчиком сока. И, конечно, быть под присмотром, чтобы не сорваться. Впрочем, если речь идет о серьезном запое, то такой метод не поможет. Потребуется помощь нарколога.

Врачи объясняют то, что в народе называют похмельем, может быть интоксикационным синдромом и истинным похмельем. В первом случае это реакция организма на большую интоксикацию. Это отравление организма. Отсюда тошнота и головная боль. Спиртное на утро будет противно. Настоящее же похмелье характерно для людей, у которых уже развился алкоголизм. К интоксикации прибавляются и проблемы с психикой.

Нарколог на дом

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— В Новый год количество употребляющих алкоголь увеличивается в разы, потому что больные думают — один раз немного выпью, ничего не случится. Но если человек болен алкоголизмом, то на одной рюмочке дело не заканчивается. Он уходит в запой, — говорит врач-нарколог клиники "Профмед" Эркен Иманбаев.

Как объяснил эксперт, похмельный синдром — это состояние, связанное с употреблением алкоголя. Оно соответствует второй стадии алкоголизма, когда зависимость от зеленого змия формируется не только на психическом, но и на физическом уровне.

— Если у человека похмельный синдром настолько тяжёлый, что угрожает жизни, то это повод для медицинской помощи, — предупреждает врач.

По его словам похмельный синдром — тяжелая интоксикация. Это достаточно опасное состояние, если из него не вывести, то на третий день может развиться отек головного мозга, что может дать остановку дыхания или сердца. Похмельный синдром может сопровождаться белой горячкой, с галлюцинациями и бредом. Больной может увечить себя или окружающих.

— Любая жена алкоголика знает, что лучшее средство привести супруга в чувство — это прокапать, — грустно говорит Валя.

Антипохмельный массаж

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Много массажных салонов предлагают эту довольно популярную услугу. Сама процедура описывается как особый разогревающий массаж всего тела, который помогает вывести вредные токсины из организма. В интернете можно найти такие призывы о помощи: "Строго без интима. Массажист м/ж — не важно. Срочно. Выручайте. Прилетел из отпуска завтра на работу".

— Антипохмельный массаж — это глупости. У человека отравление, а вы его гладите. Это бред, — считает врач-нарколог Эркен Иманбаев.

Детокс в бане

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В традиционном новогоднем фильме "С легким паром" герои каждый год ходят в баню. В народе считается, что баня и веник изгонят из тела любую хворь. А от похмелья — поход в парилку верный способ встать на ноги.

— В баню при похмелье нельзя! У человека отек головного мозга, а он повышает давление, что может произойти кровоизлияние в мозг или сердце. Поэтому никаких перегревов в похмельном синдроме, — предупреждает нарколог.

Антипохмельное меню

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Рестораны тоже стремятся побольше заработать в праздники для желающих опохмелиться. Для этого даже появляются специальные антипохмельные меню. Только цены на блюда из него с утра, порой, на 20-30% выше, чем на те же блюда в другое время. Кстати, врачи считают, что далеко не вся еда из такого меню может быть полезной.

— Антипохмельное меню — это уловка, если туда входит жирная, жареная пища. Такая еда лишь усиливает нагрузку на печень и не дает возможность человеку выйти из послепраздничного состояния, — говорит Эркен Иманбаев.

По его словам, антипохмельное меню должно заключаться в следующем: немного соленых продуктов, чтобы восстановить водно-электролитный баланс. Для этих же целей пьют рассол. Через полчаса нужно выпить мочегонное, чтобы вывести токсины. Нельзя забывать о лимонном, апельсиновом соке — все это и будет антипохмельным меню.

Достаточно ли одной таблетки

Многие считают панацеей антипохмельные таблетки. По разным оценкам, их продажи в праздники вырастают как минимум на 10-20%. Причем многие россияне закупаются заранее, еще в декабре. На самом деле не все так просто. По словам нарколога, антипохмельные лекарства действуют лишь при легкой степени похмельного синдрома.

— Подобные препараты нужно пить строго по инструкции, — рассказывает нарколог. — В ряде случаев несколько таблеток в день. К тому же при серьезном похмелье они не помогают.