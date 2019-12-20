Милонов предложил не пускать пьяных людей на городские катки
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Сергей Киселёв
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запрещать нетрезвым гражданам посещать городские катки. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Вместе с тем он посоветовал разместить возле катков таблички, предупреждающие о риске пребывания на ледовых площадках.
— Что касается катка, то, может быть, перед каждым катком обязательно поставить какую-то предупредительную надпись, чтобы люди знали, что они могут рисковать. Следить надо, чтобы пьяными не катались. Пьяным запретить кататься, — заявил депутат.
Ранее сообщалось, что 20-летний москвич умер после падения на катке на Красной площади.