Мама пяти детей сбросила 30 кг, вернув себе фигуру юной девушки

Родить пять малышей — дело непростое, и последняя беременность не осталась для Мэй без последствий. Она стала совсем мало двигаться и беспорядочно есть всё подряд. Основную часть рациона составляли полуфабрикаты и еда на вынос.

И вот Мэй обнаружила, что стрелка на весах показывает 90 кг, пишет Daily Mail. К тому же девушке стало трудно ходить, неудобно спать, её мучила одышка. Многодетная мама чувствовала себя совсем несчастной, одинокой и неуверенной в себе.

Но вместо того чтобы и дальше продолжать жалеть себя и сетовать на жизнь, она решила её изменить. Девушка поняла, что заслуживает большего, и отправилась в тренажёрный зал за новой фигурой, где занималась пять-шесть раз в неделю.

Прошло два года, и Мэй стала меньше на 30 кг. На месте округлого животика появился каменный пресс, а выносливости стало хватать не на маленькую пробежку в километр, а на целый марафон. За это время полностью пересмотрела подход к питанию и стала есть "настоящую еду". В её меню есть и хлеб, и макароны, фрукты, овощи. Главное — не переедать и питаться маленькими порциями. А всем, кто так же хочет изменить себя, Габриэль советует не бросать тренировки, и результат обязательно будет.