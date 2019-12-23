Секс-туризм домохозяек, мистика, кошачий корпоратив. Кинопремьеры нового года

"Красные туфельки и семь гномов", сказка, 1 января

Кадр мультфильма "Красные туфельки и семь гномов"/© КиноПоиск

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была простая девушка. В один прекрасный день она нашла туфельки, которые превратили её в принцессу. Но недолго девушка наслаждалась новым положением. Объявились семь гномов, на которых наложила проклятье страшная колдунья. Расколдовать чары под силу только прекрасной принцессе. Поначалу она испугается этих существ, но в конце концов познает, что такое настоящая дружба и любовь.

"Он и она", романтическая комедия, 1 января

Кадр фильма "Он и она"/© КиноПоиск

Реми и Мелани живут на соседних лестничных площадках, ищут вторую половинку и находятся в постоянной депрессии. Счастье и решение проблем вроде бы рядом, но у героев будто бы пелена перед глазами. Прозреют ли они, пересекутся ли их дороги? В главных ролях Франсуа Сивиль и Ана Жирардо. Примечательно, что фильм стал последней ролью для актрисы Рене Ле Кальм, которой на момент съёмок было 100 лет.

"Кошки", мюзикл, 2 января

Кадр фильма "Кошки" /© КиноПоиск

Наверное, кошки всегда будут в тренде, как знаменитый одноимённый мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера на стихи Томаса Элиота никогда не устареет. Экранизация Тома Хупера расскажет о ежегодном грандиозном кошачьем бале, где собираются кошки из "Племени избранных" из разных уголков земли. Саундтрек к фильму уже можно найти на просторах интернета.

"Девушка в лабиринте", триллер, 2 января

Кадр фильма "Девушка в лабиринте"/© КиноПоиск

Если представить себе смесь "Мизери" и "Олдбоя", добавить туда сильного женского персонажа, детективной интриги и приправить это неонуаром, то получится "Девушка в лабиринте". Саманта пережила похищение, заточение длиною в 15 лет, а затем — побег. Она ничего не помнит и замкнулась в себе. Её психолог пытается ей помочь, проникнуть в её бессознательное, чтобы найти похитителя. В главных ролях Дастин Хоффман и Валентина Белле.

"Под водой", хоррор, 8 января

Кадр фильма "Под водой"/© КиноПоиск

История секретной подводной лаборатории, которой грозит опасность — от неведомых существ, появившихся в ходе эксперимента и от стихии. Героям уже не до исследований — им бы поскорее эвакуироваться, пока не поздно. Режиссёр Уильям Юбэнк собрал по-настоящему звёздный состав: Кристен Стюарт, Венсан Кассель, ТиДжей Миллер из сериала "Кремниевая долина" и Дэдпула.

"Камуфляж и шпионаж", мультфильм, 8 января

Кадр мультфильма "Камуфляж и шпионаж"/© КиноПоиск

Шпион Лэнс Стерлинг и учёный Уолтер Беккет — явные антиподы. Лэнс полон оптимизма, он ежедневно спасает города и страны от уничтожения. Уолтер — мизантроп, очень замкнутый и зацикленный на изобретении умных гаджетов. Когда судьба человечества окажется под угрозой, им придётся объединиться. Остаётся только догадываться, что выйдет из этого дуэта и на какие компромиссы им придётся пойти, чтобы выполнить свою миссию.

"Изгоняющий дьявола. Абаддон", мистика, 9 января

Кадр фильма "Изгоняющий дьявола. Абаддон"/© КиноПоиск

Под конец каникул не помешает немного сверхъестественного. Над домом Джоэла будто бы нависла чёрная туча. Недавно у него умерла жена, ребёнка внезапно начали посещать жуткие кошмары. Священник, специализирующийся на экзорцизме, утверждает, что древний демон разрушения Абаддон наложил проклятье на их род, и это только начало. Если не предпринять меры — пострадают другие семьи. Если вы любите кино в стиле "Астрала" — то, что нужно, чтобы пощекотать себе нервы.

"Горячие мамочки", комедия, 9 января

Постер фильма "Горячие мамочки"/© КиноПоиск

Можно было бы сказать, что это франко-бельгийская версия советского хита "Три плюс два", с поправкой на современность, но нет — акцент сделан на другом. История трёх подруг, решивших выбраться на Лазурный берег, чтобы оторваться с парнями, которые им в сыновья годятся. Режиссёр — Аксель Лафон, выстрелившая в 2012 со своим хитом "Полетта" про отчаянную старушку, которая связалась с наркомафией.

"Дело Ричарда Джуэлла", историческая драма, 9 января

Кадр фильма "Дело Ричарда Джуэлла"/©КиноПоиск

Новый фильм Клинта Иствуда, на этот раз историческая драма про Ричарда Джуэлла, рядового охранника. Никто бы про него не узнал, если бы не подвиг, который он совершил на Олимпийских играх 1996 года, когда вовремя обнаружил рюкзак с бомбой и спас много невинных жизней. В благодарность за этот поступок его самого сделали главным подозреваемым в совершении теракта. Фильм расскажет о молниеносном взлёте и падении мужчины: от национального героя — до жертвы СМИ и общественности. Испокон веков публичная казнь была одним из самых захватывающих зрелищ для толпы. В главных ролях Пол Уолтер Хаузер и лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса" Сэм Рокуэлл.