Медведев поздравил с юбилеем балерину Надежду Грачёву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 50-летием балерину Надежду Грачёву. На сайте правительства опубликована соответствующая телеграмма.

— Долгие годы Вы блистали на подмостках Большого театра, покорили лучшие сцены мира виртуозным хореографическим мастерством, грацией, экспрессией... В каждом выступлении — удивительная музыкальность, яркие чувства, воплощённые в танце, — отметил Медведев.

Премьер-министр также добавил, что на сегодняшний день Грачёва не только передаёт свой богатый опыт воспитанникам, но и является примером для них.