Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2019, 09:28

Медведев поздравил с юбилеем балерину Надежду Грачёву

Надежда Грачёва. Фото © Wikipedia

Надежда Грачёва. Фото © Wikipedia

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 50-летием балерину Надежду Грачёву. На сайте правительства опубликована соответствующая телеграмма.

Долгие годы Вы блистали на подмостках Большого театра, покорили лучшие сцены мира виртуозным хореографическим мастерством, грацией, экспрессией... В каждом выступлении — удивительная музыкальность, яркие чувства, воплощённые в танце, — отметил Медведев.

Премьер-министр также добавил, что на сегодняшний день Грачёва не только передаёт свой богатый опыт воспитанникам, но и является примером для них.

Надежда Грачёва — российская балерина, народная артистка РФ. В 2011 году она завершила карьеру и стала балетмейстером-репетитором в Большом театре.

BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • поздравления
  • балерины
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar