Фанаты шведского клуба "Мальмё" оставили статую Ибрагимовича без носа

Ранее Златан Ибрагимович объявил, что купил 50% акций ФК "Хаммарбю" — главных соперников "Мальмё".

Фанаты шведского ФК "Мальмё" в очередной раз повредили статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз хулиганам удалось отпилить у бронзовой статуи нос. Также они облили Златана серебряной краской. Об этом сообщает Sportbladet.

Несмотря на то что статуя Златана только недавно (а именно — десять дней назад) подвергалась вандализму, в связи с чем была окружена железной оградой, фанатам футбольного клуба "Мальмё" всё равно удалось подобраться к статуе спортсмена так близко, чтобы отпилить ему нос и облить его краской.

— Никаких заявлений нам пока не поступало, но мы получили информацию от представителей общественности, увидевших нанесённый статуе урон. Безусловно, мы исследуем этот акт хулиганства и предоставим отчёт, — сообщила пресс-секретарь местной полиции Катарина Русин.

Отметим, что статуя в Мальмё ранее была сожжена и порезана у основания.