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Опубликовано 22 декабря 2019, 21:58

Жители Хорватии проголосовали за нового президента страны

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Сегодня в Хорватии прошли выборы президента. Голосование завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени, ведётся подсчёт голосов.

По данным Государственной избирательной комиссии, явка людей на выборы на 16:30 по местному времени составила 38,82%, что больше чем на два пункта превышает этот же показатель на выборах в 2014 году.

На пост лидера страны претендуют 11 кандидатов, среди них действующий президент Колинда Грабар-Китарович.

Ожидается, что предварительные результаты будут известны около 20:00 (22:00 по московскому времени).

Если ни один из кандидатов не получит больше 50% голосов, то через 14 дней будет проведён ещё один тур, в котором примут участие два претендента, набравшие большинство голосов.

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Варвара Романова
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