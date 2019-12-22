Жители Хорватии проголосовали за нового президента страны

Сегодня в Хорватии прошли выборы президента. Голосование завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени, ведётся подсчёт голосов.

По данным Государственной избирательной комиссии, явка людей на выборы на 16:30 по местному времени составила 38,82%, что больше чем на два пункта превышает этот же показатель на выборах в 2014 году.

На пост лидера страны претендуют 11 кандидатов, среди них действующий президент Колинда Грабар-Китарович.

Ожидается, что предварительные результаты будут известны около 20:00 (22:00 по московскому времени).