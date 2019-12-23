Хорватию ждёт второй тур выборов президента
Фото © Flickr / Richard Mortel
Ни один из 11 кандидатов на пост президента Хорватии, первый тур выборов которого прошёл в стране 22 декабря, не смог набрать более 50% голосов. На данный момент по результатам обработки 99% бюллетеней в гонке лидируют кандидат от социал-демократов, бывший премьер-министр Зоран Миланович (29,5% голосов) и действующий президент Колинда Грабар-Китарович (26,7% голосов), пишет ТАСС.
Зоран Миланович. Фото © ТАСС / ЕРА / DANIEL KASAP
Таким образом, оба кандидата вышли во второй тур выборов, который пройдёт 5 января 2020 года.
Результаты не стали сюрпризом для наблюдателей. Большинство голосов пророчили именно Милановичу, Грабар-Китарович, а также певцу, музыканту и предпринимателю Мирославу Шкоро. Он по итогам голосования набрал 24,4%.
Колинда Грабар-Китарович. Фото © ТАСС / ЕРА / ANTONIO BAT
О нарушениях в ходе выборов не сообщается.
Ранее сообщалось, что явка составила 38,82%, что более чем на два пункта превышает этот же показатель на выборах в 2014 году.