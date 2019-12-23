Сон в новогоднюю ночь: смыслы и знаки сновидений

Сам себя экстрасенс Анатолий Леденёв называет "видящим", потому что та информация, которая обычному человеку является только во сне, народному целителю, участнику "Битвы экстрасенсов" доступна наяву. Но, по словам провидца, каждый может самостоятельно понять и предсказать свою судьбу и грядущие события, растолковав значения "новогодних снов".

Именно в этот праздничный и мистический период, когда человек подводит итоги прожитого и строит планы на будущее, его мозг аккумулирует и обрабатывает огромное количество важнейшей информации, на которую стоит обратить внимание.

Медиумы среди нас

— Бывает так, что на приём приходят люди, у которых особые отметины, линии на больших пальцах, а они даже этого не понимают. И я им объясняю, что у них есть задатки ясновидящих, — говорит Леднев.

По словам экстрасенса, этим людям снятся сны, которые потом сбываются, но сами меченные медиумы поутру о них часто просто забывают. Обычный человек тоже может систематизировать и "прочитать" знаки или предупреждения во сне, и даже управлять им, влияя на судьбу и меняя её, если "расшифрует" следующие образы:

Подарки и застолья

Символизируют острые потребности вас или ваших близких. Подарки во сне отражают ваши скрытые потребности или указывают на то, чего не хватает вашим близким. В зависимости от того, что вы дарите во сне, или дарят вам, а также просят подарить родственники, можно судить об отношениях с ними, полагает Анатолий Леденёв.

Люди во сне

Нужно обратить внимание на поведение этих людей во сне и свою реакцию. Посещение гостей или старый друг, увиденный во сне (особенно, если вы давно не общаетесь, причём не по вашей вине), может означать, что именно вам нужно сделать первый шаг к примирению. Порой вопреки справедливости и собственной гордыни, а именно с ней нужно бороться, чтобы избежать проблем, предупреждает такой сон.

Покойники и демоны во сне

Знак, который говорит о серьёзных переменах. Усопшие всегда снятся к переменам: погоды, места жительства или работы. Важно при этом что они делают в вашем сне, говорят или молчат, как ведут себя, объясняет экстрасенс.

— Важно также не спутать знаки. До Рождества продолжается Петров пост и православные связывают этот период с воздержание от сильных искушений, борьбой с ними. Поэтому очень часто, вплоть до Рождества во снах являются бесы в различных, иногда невообразимых, обличиях, — рассказал ясновидящий Анатолий Леденёв

Эротические сны

Нехватка или переизбыток секса. Психологи и психиатры связывают навязчивые сны с яркими эротическими, а иной раз откровенно порнографическими сценами с различными проблемами в интимной сфере: от сексуальной неудовлетворенности, которая компенсируется за счет визуальных образов во снах, до обратной проблемы, и расстройств сексуального поведения, связанных с постоянным желанием секса.

Повторяющиеся сны

Зацикленность на определенном сюжете во сне говорит о его повышенной значимости. Нельзя игнорировать знаки из периодически повторяющихся снов, тем более если они "зациклились" в этот переломный новогодний период, предупреждает Анатолий Леденёв.

— В это время года происходит концентрация энергии и информации, накопление фактов, поэтому предупреждения усиливаются и сны повторяются всё чаще,- объясняет он.

По словам ясновидящего Анатолия Леденёва, "новогодние" сны могут предоставить детальный прогноз на будущее. Однако это требует более систематичной расшифровки по другим сонникам.