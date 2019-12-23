"Я провалил миссию". Хонда ушёл из "Витесса" вслед за Слуцким

Японский полузащитник заявил о чувстве ответственности за уход из клуба российского специалиста.

Японский футболист Кейсуке Хонда объявил об уходе из голландского "Витесса". Экс-армеец приехал в Арнем, чтобы помочь своему старому другу Леониду Слуцкому. Однако вскоре после ухода российского специалиста японец решил, что и ему делать в клубе больше нечего.

— Когда я перешёл в "Витесс", моя миссия состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Я её провалил. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что больше не должен играть здесь. Я ценю то, как партнёры по команде и фанаты относились ко мне, — сказал Хонда.

Хонда перешёл в "Витесс" всего полтора месяца назад. До этого он играл за австралийский "Мельбурн Виктори". После завершения контракта Хонда активно предлагал себя другим командам через свой твиттер, пытаясь таким образом попасть даже в "Манчестер Юнайтед". Кроме того, Хонда дистанционно работает главным тренером сборной Камбоджи по футболу.