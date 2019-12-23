Российская "Зона 51". Где нашли окаменелых инопланетян и как теперь с этим жить

Есть в стране такое место, где изучение внеземной жизни — повседневная рутина. Место это называется лабораторией радиационной биологии Объединённого института ядерных исследований. Находится она в подмосковной Дубне.

Фото © LIFE

Рабочий день там выглядит примерно так: команда молодых людей утром собирается в кабинете, в котором на первый взгляд нет, собственно, ничего особенного, кроме одного — мощного микроскопа. Эту штуку здесь купили два года назад (в 2017-м). И с тех пор не отходят от неё днями и ночами. Поработать с прибором часто приезжает российский палеонтолог, профессор кафедры палеонтологии МГУ и академик РАН Алексей Розанов.

Академик РАН Алексей Розанов. Фото © "Руспех"

А ещё здесь регулярно бывает маститый американский учёный Ричард Хувер. Между прочим, ученик самого Вернера фон Брауна. Он любит приезжать в Дубну по одной простой причине: у себя в NASA, чтобы поработать с таким микроскопом, даже ему приходится записываться за несколько месяцев ради того, чтобы ему выделили какие-то два часа. А надо сказать, что два часа в данном случае — это вообще ни о чём. Можно два часа потратить только на то, чтобы всё настроить и подготовить. А здесь у нас — пожалуйста, исследуй на здоровье.

Астробиолог Ричард Брайс Хувер. Фото © Open Readings 2020

Ну так вот, микроскоп работает по принципу термоэлектронной эмиссии, то есть он не оптический. Происходит в нём следующее: нагретый до нужной температуры катод обстреливает электронами поверхность, на которую надо "посмотреть". Под таким мощным потоком "собственные" электроны этой самой поверхности в ужасе разлетаются. И эту панику фиксируют специальные детекторы. По "вторичным" и "отражённым" электронам можно "увидеть" не только форму объекта, но и выяснить его химический состав.

Фото © LIFE

Так на что же там смотрят? Ну что ж, смотрят на метеориты. Не на все подряд, правда. Учёным нужен один определённый тип камней, упавших с неба, — углистые хондриты. Это богатые углеродом силикатные породы. Таких, надо сказать, имеется вполне приличное количество. Вот, к примеру, актуальные образцы в специальных контейнерах.

Фото © LIFE

Внутри — недавно отколотые от метеоритов "крошки". Чтобы они не рассыпались, их держат на специальном скотче. Сегодня займёмся Полоннарувой, командует младший научный сотрудник Михаил Капралов. Этот метеорит упал в Шри-Ланке в 2012 году.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Михаил надел перчатки, потому что так положено, хотя в общем-то это не имеет особого значения. "А то ещё подумают, что мы сами засадили образцы микробами". На самом деле им отлично известно: если что на фрагменты и попадёт земное, то это будет отчётливо видно — от живых свежепойманных бактерий электроны отлетают таким мощным потоком, что они под микроскопом просто "светятся". Да, кстати, чтобы особо не "светились", образцы предварительно покрывают тончайшим слоем золота. Зато потом их ещё исследуют при помощи рентгеновского микроанализа, а он распознаёт непрошенные микробы даже под покрытием.

Итак, загружаем драгоценные частички и ждём, пока всё то, что нужно, нагреется и настроится. Пока что можно покопаться в многочисленных папках уже сделанных изображений. Надо особенно подчеркнуть, что сохраняют только те картинки, которые стоят внимания. Вот что уже зафиксировано, к примеру, в той же Полоннаруве.

Снимок предоставлен Лабораторией радиационной биологии Объединённого института ядерных исследований

Снимок предоставлен Лабораторией радиационной биологии Объединённого института ядерных исследований

В лаборатории убеждены, что эти овальные структуры — не что иное, как микроскопические диатомовые водоросли. Точнее, их окаменелости, которым тысячи и тысячи лет. Диатомеи отличаются тем, что у них есть характерный силикатный панцирь. К примеру, в той же "Википедии" в качестве иллюстрации разместили снимок, сделанный, к слову, на таком же микроскопе. Сравните:

Снимок диатомовой водоросли. Фото © "Википедия"

Возраст этого метеорита неизвестен. Зато исследователи убеждены, что он не имеет совершенно никакого отношения к Земле — об этом говорит химический состав камня. Так что предположение о том, что это когда-то было сбито с нашей планеты мощным ударом, болталось на орбите, а теперь упало обратно, полностью отпадает, заверили астробиологи.

Нас попросили показать один образец независимому биологу, но ни в коем случае не говорить, что это метеорит. Просто сказать, что найдена какая-то порода Михаил Капралов, младший научный сотрудник лаборатории

К этой маленькой хитрости сотрудникам лаборатории приходится прибегать регулярно. Дело в следующем: если просто показать биологу такой снимок, он с ходу скажет, что это диатомовые. Но если упомянуть, что это метеорит, он сразу начинает размахивать руками: "Нет, этого не может быть".

Итак, процесс пошёл, наводим микроскоп на нужную точку. И практически сразу видим какую-то вытянутую "нитку". Конечно, здоровый скепсис первым делом требует предположить, что это всё-таки чей-нибудь волос. Но, быть может, и что-то поинтереснее. Надо ждать химанализа, это дело ещё на несколько часов. В любом случае редко проходит день без того, чтобы микроскоп выдал на экран компьютера то, во что абсолютное большинство людей просто не могут поверить.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Но… Как такое вообще возможно?

Гипотетически существует теория панспермии, согласно которой жизнь на других планетах есть, она хоть где-нибудь присутствует всегда и её "разносит" по Вселенной метеоритами, которые когда-то откололись от обитаемых миров в результате какого-то мощного столкновения.

В лаборатории даже считают, что какие-нибудь особо выносливые организмы могли бы сюда долететь живыми.

К примеру, кометы в основном состоят изо льда, а вода, как известно, неплохо защищает от радиации. Если комета достаточно большая, то на глубине нескольких метров микробы теоретически вполне могут переживать неблагоприятные условия в открытом космосе Антон Рюмин, младший научный сотрудник лаборатории

В 2013 году в космос запустили российский исследовательский аппарат "Бион-М". В числе прочих научных задач был выполнен следующий эксперимент: спутник сбросил с орбиты увесистый кусок базальта, в который заблаговременно "посадили" сообщество микроорганизмов. Задача была посмотреть, выживут ли они после того, как камень раскалится как следует при входе в плотные слои атмосферы. Рассчитали, где он должен упасть, нашли и понесли к микроскопу. И как вы думаете, каков результат? Живые!