Аферисты на каникулах. Как у пенсионеров пропадают деньги в праздники

Лжекардиологи и продавцы чудо-лекарств

Тренд этого сезона — обман от псевдомедицинских центров. Классическая схема — пенсионеру звонят на городской телефон. Представляются врачом-кардиологом, который осуществляет обход на дому в рамках некой социальной программы. Уверяют, что всё бесплатно. Пожилой человек соглашается пройти обследование, и к нему приезжают люди в белых халатах. Они даже делают пенсионеру кардиограмму и выдают результаты на руки. Результаты, кстати, всегда оказываются плохими, о чём врачи с тревогой сообщают пациенту. Дальше схемы обмана могут быть разными.

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

— Мне сказали, что надо обязательно обследоваться у кардиолога и за 17 тысяч я могу купить годовой абонемент, — вспоминает Евгений Сергеевич. — За эти деньги кардиолог будет меня регулярно осматривать. Всё было так убедительно, что я даже не подумал, что имею дело с мошенниками. Стал догадываться только после того, как сказал им, что 17 тысяч у меня нет, а они заметно расстроились.

Ещё один сценарий: врачи с тоской осматривают "плохую" кардиограмму и говорят, что пациенту срочно нужно купить очень хорошее лекарство. Стоит препарат немало. Расценки доходят до 50—100 тыс. рублей. Перепуганный пенсионер покупает препарат на последние сбережения, а потом выясняется, что это дешёвый БАД или просто витамины.

Если раньше по домам ходили в основном мошенники под видом работников коммунальных служб, то сейчас в тренде именно поставщики псевдолекарств и продавцы чудо-препаратов. Самое неприятное, что под видом врачей могут скрываться и обычные воры.

Лжесотрудники Пенсионного фонда

Ещё один тренд сезона — это махинации под видом сотрудников Пенсионного фонда. Мошенники уверяют пожилого человека, что ему положена серьёзная прибавка к пенсии. Более того, можно даже сделать перерасчёт задним числом и вернуть якобы недоплаченную сумму.

— Мошенники предлагают пожилому человеку проверить правильность расчёта его пенсии, — рассказывают в ПФР. — Как только тот соглашается, заключают договоры на оказание услуг. Обычно пенсионер платит сразу несколько тысяч. Суть услуги заключается в "правовом анализе и подготовке документов". От имени гражданина в ПФР направляется обращение с требованием проверить, правильно ли начисляется пенсия. При этом мошенники обещают пенсионерам гарантированно добиться прибавки. Напоминаем, что наши сотрудники по домам не ходят и никаких платных услуг не оказывают. Если есть вопросы, то все их бесплатно можно решить в ПФР. Достаточно направить письменное обращение или прийти на приём к специалисту лично.

Охота на карты

Фото © ТАСС/ Александр Рюмин

Если пенсионер держит деньги на карте, то это ещё не гарантирует ему спокойных каникул. Бывает, что мошенники поджидают пожилых клиентов у банкоматов. Под видом помощи узнают конфиденциальную информацию и опустошают карты. Правда, в последнее время они используют всё более изощрённые способы хищений.

— Нередко мошенники звонят пенсионерам и требуют перевести деньги, чтобы затем получить какие-либо компенсации и выплаты, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Встречаются и нечистые на руку работники банка. Ради выполнения плана продаж они готовы оформлять на клиентов абсолютно ненужные им услуги. В первую очередь это касается как раз пенсионеров.

Особенно осторожными нужно быть тем пенсионерам, кто уже стал жертвой махинаций. Были случаи, когда купившим БАДы втридорога звонили как пострадавшим. Представлялись сотрудниками контролирующих организаций и предупреждали, что пенсионеру продали опасный препарат, чтобы тот его ни в коем случае не принимал. Затем говорили, что против мошенников возбуждено уголовное дело. Через какое-то время звонили снова и сообщали, что суд выигран, а пострадавшему пенсионеру полагается компенсация в размере 200 тыс. рублей. Только вот чтобы её получить, нужно оплатить услуги по оформлению документов. Всего-то 12 тыс. рублей. Само собой, после перевода денег получатель исчезает и выясняется, что никакого уголовного дела и не было.