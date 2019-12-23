Олимпиада, Евро и другие главные спортивные события 2020 года

Молодёжный чемпионат мира по хоккею (26 декабря 2019 года — 5 января 2020 года)

На этот раз 44-й молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в Чехии. Турнир традиционно стартует в конце декабря, а уже к Рождеству мы узнаем имя нового чемпиона. На прошлогоднем первенстве планеты, проходившем в Канаде, наши парни заняли третье место. Чемпионом же стала сборная Финляндии, победившая в финале сверстников из США — 3:2.

Турнир UFC 246. Конор Макгрегор VS Дональд Серроне (19 января)

Скандальный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возвращается в октагон. Соперником ирландца станет американец Дональд Серроне. Бой пройдёт в Лас-Вегасе. В последний раз Макгрегор заходил в клетку более года назад, когда в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, применившему удушающий приём. Что будет на этот раз?

Чемпионат Европы по фигурному катанию (с 20 по 26 января)

Соревнование лучших фигуристов и фигуристок Старого Света состоится в конце первого месяца нового года в австрийском городе Граце. Поклонники самого элегантного вида спорта смогут насладиться мужским и женским одиночным катанием, парными выступлениями и танцами на льду.

Чемпионат России по футболу (старт 23 февраля)

После зимней спячки возобновится чемпионат России по футболу (РПЛ). Петербургский "Зенит" лучше всех провёл первую половину чемпионата и с приличным отрывом лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — "Краснодар" — на 10 очков. Однако лёгкой жизни у сине-бело-голубых точно не будет. Конкуренты сделают всё, чтобы оказаться на месте, которое занимает команда Сергея Семака.

Чемпионат мира по фигурному катанию (с 16 по 22 марта)

Нынешний чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в марте в канадском городе Монреаль. Как всегда, болельщиков ждут яркие выступления лучших мировых фигуристов и фигуристок, а также напряжённая борьба за пьедестал во всех категориях соревнования.

Турнир UFC 249. Хабиб Нурмагомедов VS Тони Фергюсон (19 апреля)

19 апреля на турнире UFC в Лас-Вегасе российский боец Хабиб Нурмагомедов сойдётся в клетке лицом к лицу с американским атлетом Тони Фергюсоном. Поединка между этими соперниками любители смешанных единоборств ждут уже не первый год. За последние несколько лет бойцы дважды должны были подраться в октагоне, но в обоих случаях бой отменялся по причине травм спортсменов. Получится ли на этот раз?

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжает свой спринт. В феврале заканчивается гладкий чемпионат и начинается то, ради чего он, собственно, и играется, — плей-офф Кубка Гагарина. Чемпион КХЛ ЦСКА постарается повторить свой прошлогодний успех. Однако сделать это ему будет весьма непросто.

Фото © пресс-служба ХК ЦСКА

Команды в нынешнем сезоне подравнялись, чемпионат стал более ровным, а значит, и менее предсказуемым. Так что плей-офф нас ожидает горячий, и наверняка мы станем свидетелями большого количества сюрпризов.

Чемпионат мира по хоккею (с 8 по 24 мая)

84-й чемпионат мира по хоккею примут швейцарские города Цюрих и Лозанна. Команда Алексея Кудашова попробует вернуться на вершину мирового хоккея. В минувшем году сборная России довольствовалась только третьим местом, уступив в полуфинале с минимальным счётом финнам (0:1).

Чемпионат Европы по футболу (12 июня — 12 июля)

Этот чемпионат Европы по футболу будет уникальным. Впервые Евро пройдёт сразу в 11 странах — 12 городов Старого Света одновременно станут хозяевами турнира. Россию будет представлять Санкт-Петербург, где подопечные Станислава Черчесова на "Газпром-арене" проведут два своих домашних матча. 13 июня в гости к нам пожалует команда Бельгии, а 17 июня россияне примут сборную Финляндии. Ещё одна игра состоится в Копенгагене против команды Дании.

Олимпиада (24 июля — 9 августа)

В этом году летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио. Ещё окончательно неизвестно, в каком статусе российские спортсмены выступят на Играх (под государственным флагом или под нейтральным), но в любом случае Олимпиада — это событие планетарного масштаба, за которым любители спорта будут следить по всему миру.