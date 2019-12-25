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Опубликовано 25 декабря 2019, 08:30

Ушли на войну. 40 лет назад СССР ввёл войска в Афганистан

Фото © ITAR-TASS / Гергий Надеждин / Фотохроника ТАСС&nbsp;

Фото © ITAR-TASS / Гергий Надеждин / Фотохроника ТАСС 

В этот день 40 лет назад Советский Союз ввёл войска в Афганистан. Решение было принято группой политиков на заседании политбюро, которое тогда управляло государством. Так началась война, которая должна была стать лёгкой и победоносной, но она превратилась в мучительное и сложное испытание, растянувшееся на долгие 10 лет.

Наверное, сложно найти более противоречивую войну в новейшей истории России. Афган стал символом позднего СССР. Последние годы существования СССР прошли в тени Афганистана, и даже крушение страны почти совпало с выводом войск. Для одних это был безмерный подвиг солдат и офицеров. Для других — история предательства высшего руководства и разочарования в армии.

Мы вспомнили самые яркие фотографии и коротко расскажем историю — что наша страна забыла в Афганистане.

  • <p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RIAN_archive_21225_On_watch.jpg" target="_self">Wikipedia</a></p>
    <p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RIAN_archive_21225_On_watch.jpg" target="_self">Wikipedia</a></p>
  • <p>Фото © Getty Images</p>
    <p>Фото © Getty Images</p>
  • <p>Фото © Wikipedia</p>
    <p>Фото © Wikipedia</p>
  • <p>Фото © Robert Nickelsberg/Liaison</p>
    <p>Фото © Robert Nickelsberg/Liaison</p>
  • <p>Фото © Patrick Durand/Sygma via Getty Images</p>
    <p>Фото © Patrick Durand/Sygma via Getty Images</p>
  • <p>Фото © ТАСС/Christine-Felice Röhrs</p>
    <p>Фото © ТАСС/Christine-Felice Röhrs</p>
  • <p>Фото © AP Photo/Boris Yurchenko</p>
    <p>Фото © AP Photo/Boris Yurchenko</p>
  • <p>Фото © ТАСС</p>
    <p>Фото © ТАСС</p>
  • <p>Фото © AP Photo/Liu Heung Shing</p>
    <p>Фото © AP Photo/Liu Heung Shing</p>
  • <p>Фото © ИТАР-ТАСС / Архив / Владимир Завьялов</p>
    <p>Фото © ИТАР-ТАСС / Архив / Владимир Завьялов</p>

Фото © Wikipedia

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Артур Матвеев
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