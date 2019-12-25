Ушли на войну. 40 лет назад СССР ввёл войска в Афганистан

В этот день 40 лет назад Советский Союз ввёл войска в Афганистан. Решение было принято группой политиков на заседании политбюро, которое тогда управляло государством. Так началась война, которая должна была стать лёгкой и победоносной, но она превратилась в мучительное и сложное испытание, растянувшееся на долгие 10 лет.

Наверное, сложно найти более противоречивую войну в новейшей истории России. Афган стал символом позднего СССР. Последние годы существования СССР прошли в тени Афганистана, и даже крушение страны почти совпало с выводом войск. Для одних это был безмерный подвиг солдат и офицеров. Для других — история предательства высшего руководства и разочарования в армии.

Мы вспомнили самые яркие фотографии и коротко расскажем историю — что наша страна забыла в Афганистане.