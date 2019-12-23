Народный опохмел. Через сколько можно садиться за руль после пьянки?

Конфетки-бараночки

Суперпопулярные конфеты, которые водители по всей России массово употребляли сразу после перепоя, как оказалось, работают совершенно не так, как показывали в рекламе. Для начала стоит понимать, что по своей сути "чудо-конфетки" от запаха перегара — это не что иное, как обычный освежитель дыхания. Они не оказывают долговременного эффекта, и если опытный инспектор поймёт, что в машине витает тонкий аромат сорокаградусного парфюма, то быть беде.

Реальность такова, что с момента застолья в ротовой полости скапливается огромное количество бактерий, попавших как вместе с пищей, так и "собравшихся" естественным образом. Чтобы антиалкогольные конфеты начали работать, нужно выполнить целый ряд процедур. Во-первых, обязательно прополоскать рот и горло специальным антибактериальным составом, который продаётся в любой аптеке. Во-вторых, нужно выпить свежемолотый кофе. Именно этот напиток позволяет нейтрализовать большую часть "спиртового" аромата, но для того, чтобы всё прошло как надо, нужно соблюдать некоторые правила.

Кофе обязательно нужно пить без молока, сливок и сахара. Эти продукты лишь усиливают запах этилового спирта, который содержится в крепких алкогольных напитках. Перед тем, как проглотить кофе, нужно подержать напиток во рту. Так "антиалкогольный" эффект будет ещё сильнее. И только через час-полтора можно разворачивать "антиполицейские" конфеты.

Продукты, которые вредят и помогают

Фото © Getty Images

Не только сигареты усугубляют запах спирта после застолья, но и другие продукты. Выпечка, шоколадные конфеты, энергетики, газировка провоцируют рост микробов в ротовой полости и лишь усиливают неприятный запах, который даже начинающий инспектор ДПС распознает без труда. А вот чеснок, лук, горячий борщ и вообще любой горячий суп (в том числе куриный) помогут быстро избавиться от запаха, который может лишить водителя прав.

Кроме того, натуральные специи и натуральная зелень, употреблять которые лучше всего вместе с горячими блюдами, также будут способствовать уничтожению неприятных запахов. Сразу после почищенных зубов, плотного обеда со специями и зеленью и чашки кофе можно использовать жевательную резинку. Категорически не рекомендуется использовать жевательную резинку сразу после пробуждения. Ликёро-водочный аромат ни одна даже самая сильная жвачка не перебьёт, а мятный привкус вперемешку с запахом вчерашнего застолья сразу привлечёт внимание инспектора.

Правда, подставить водителя могут и безобидные продукты. Квас, кефир, йогурт — тройка лидеров в неприятных беседах с инспекторами ДПС. Всё дело в том, что принцип нулевой терпимости к количеству алкоголя в крови, который действует в России, играет против водителей. Даже сироп от кашля или леденцы с ментолом могут спровоцировать рост промилле до 0,1 единицы. Если инспектор заставил подышать в трубочку, то прибор покажет наличие спирта в крови и водитель рискует остаться без прав.

То же самое касается даже фруктов. Яблоки, груши и виноград могут сотворить с содержанием алкоголя в крови то же самое, что и сироп от кашля. Пару яблок натощак — и готово, лишение прав тут как тут.

А когда за руль?

Время выведения алкоголя рассчитывается в зависимости от веса человека, крепости напитка и количества выпитого. Самая безобидная доза для взрослого человека с весом 75–80 килограммов — 100 граммов обычной магазинной водки крепостью 40 градусов. Такое количество алкоголя будет выводиться из крови примерно шесть часов. А вот та же доза коньяка для того же человека будет выводиться из организма примерно 7,5–8 часов. Собственно, пропорции и время выведения алкоголя говорят о том, что чем меньше вес, тем дольше спирт будет оставаться в крови.

Фото © ТАСС/ Сергей Фадеичев

На содержание алкоголя в крови влияет множество факторов. К примеру, горячая еда и постепенный приём алкоголя (в несколько подходов, например) будут способствовать быстрому выводу спирта из организма. Ситуация будет лучше, если спиртовая терапия проводилась на свежем воздухе. Приток кислорода в мышцы, ткани и слизистую ускорит выведение алкоголя естественным путём.

Оно само! И традиционная русская забава

Однако даже непьющие люди могут стать жертвой коварного спирта. Этот продукт, за который любители выпить под Новый год платят большие деньги, в организме некоторых трезвенников вырабатывается самостоятельно. Называется такой процесс очень по-научному — "выработка эндогенного алкоголя".

Естественный "фон" эндогенного алкоголя может доходить до 0,2–0,3 промилле, что будет равноценно паре стопок обычной водки. При этом координация человека не будет нарушена, а сам он будет демонстрировать обычные умственные способности. Правда, доказать это инспектору не получится. Приборы не обманешь, и если "продувка" водителю покажется несправедливой, то медицинское освидетельствование всё равно покажет наличие алкоголя в крови.

А вот абсолютно рукотворная русская народная игра, которая называется "перепил", потребует гораздо больше времени для восстановления, чем кажется на первый взгляд. 300 граммов водки из организма человека весом 75–80 килограммов будут выводиться не менее 20 часов. И это при условии, что восстановление будет проходить и на открытом воздухе, и с привлечением вспомогательных средств — ягодного чая, мёда и других народных средств лечения после хорошей пьянки. Для выведения из организма коньяка этот срок ещё больше — почти сутки (или, если быть точным, 22 часа).

В общем и целом медики отмечают, что нормальный срок для восстановления после застолья (даже самого небольшого) — 24 часа. За это время организм успевает переработать алкоголь и вывести его из организма. Ни один прибор не сможет определить содержание спирта в крови, если его там попросту не будет.