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#александркокорин#спорт#новости#павелмамаев#алиназагитова

Кокорин, Мамаев и Загитова. От кого ждать камбэков в 2020 году?

Новый год — время чудес и надежд на лучшее. Мы, конечно же, ждём новых успехов наших спортсменов. Те, у кого в последнее время были различные трудности, обязательно должны вернуться на вершину.

сегодня в 11:30
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Фото © ТАСС / Ольга Мальцева / Сергей Бобылев / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Футболисты могут оформить уникальное достижение: выиграть золото РПЛ после выхода из тюрьмы. Уже в марте они должны выйти на поле

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка объявила о паузе в карьере и ушла кататься в шоу. Болельщики верят, что в сезоне 2020/2021 она вернётся

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Фото © EPA / CHEMA MOYA

Карен Хачанов

Теннисист неплохо провёл год, но в конце всё же выпал из топ-10 рейтинга. Карен, нужен камбэк, Медведев — в пример

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Фото © EPA / WU HONG

Дарья Касаткина

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Фото © Zuma/TASS / Richard Ulreich

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

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Дмитрий Садылко
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