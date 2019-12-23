Кокорин, Мамаев и Загитова. От кого ждать камбэков в 2020 году?

Фото © ТАСС / Ольга Мальцева / Сергей Бобылев / Сергей Фадеичев
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Футболисты могут оформить уникальное достижение: выиграть золото РПЛ после выхода из тюрьмы. Уже в марте они должны выйти на полеcontent
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка объявила о паузе в карьере и ушла кататься в шоу. Болельщики верят, что в сезоне 2020/2021 она вернётсяcontent
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Карен Хачанов
Теннисист неплохо провёл год, но в конце всё же выпал из топ-10 рейтинга. Карен, нужен камбэк, Медведев — в примерcontent
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Дарья Касаткина
Падение Касаткиной получилось ещё более жёстким: аж на 33 позиции. Сама Дарья призналась, что хочет просто забыть 2019 годcontent
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Илья Ковальчук
Некогда лучший российский хоккеист в 36 лет оказался никому не нужен. Сможет ли Кови доказать свою профпригодность в 2020 году?content
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Сергей Ковалёв
Крашер без шансов проиграл Альваресу, а затем ещё и назвал своих фанатов профанами. Сможет ли боксёр "отмыться" в 2020 году?content