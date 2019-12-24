Володин допустил "отдельные, аккуратные" изменения в конституции

По его мнению, поправки могут касаться баланса ветвей власти, местного самоуправления.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что допускает внесение отдельных небольших изменений в Конституцию РФ. Об этом он сказал на встрече руководства двух палат парламента с президентом Владимиром Путиным.

— Конституция — это живой инструмент, — отметил Володин. — Отдельные изменения возможны, аккуратные. Как бы мы ни откладывали этот разговор, время берёт своё.

По словам Володина, изменения могут касаться баланса ветвей власти, местного самоуправления. По его мнению, "сегодня нет связи между уровнями публичной власти".

— Это сказывается на самых чувствительных отраслях: здравоохранении, образовании, — сказал Володин. — Проблема существует, мы говорили об этом, анализировали с экспертами и фракциями в Госдуме. Поэтому, если есть возможность, было бы правильно разговор продолжить и выйти на предложение. Ощущение есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, которые принесут пользу гражданам.