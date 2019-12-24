Володин призвал власти Польши извиниться за поддержку антисемитизма Гитлера

Спикер Госдумы РФ отметил, что в соседнем государстве долгие годы замалчивали этот жуткий эпизод своей истории.

Польша должна извиниться за высказывания своих руководителей в конце 30-х годов прошлого века, выразивших поддержку Адольфу Гитлеру в преследовании евреев. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поддержав слова российского лидера о необходимости сохранения исторической правды о Второй мировой войне.

— Исходя из того, что Польша фактически считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера, планировала построить памятник за это в Варшаве, руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше, и за то, что всё это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя, — заявил Володин на встрече президента России Владимира Путина с руководством двух палат парламента.

Отвечая на слова спикера, Владимир Путин заметил, что, в отличие от лидеров многих европейских стран того времени, советский руководитель не стал проводить личной встречи с Гитлером.

— Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя общением с Гитлером, он с ним не встречался. А первые лица европейских государств сделали это, — заявил Путин.