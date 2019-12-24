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Регион
Опубликовано 24 декабря 2019, 22:14

Путин провёл встречу с лидером "Справедливой России" Мироновым

Политик озвучил несколько предложений, в том числе о создании льготных условий для производителей лекарств.

Президент Владимир Путин сегодня встретился с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым. В ходе встречи политики обсудили приоритеты развития страны.

Миронов представил президенту законопроект, согласно которому предлагается снизить входные взносы производителей лекарств в аптечные сети, а для создателей жизненно необходимых медикаментов — вовсе отменить.

Мы подготовили законопроект, чтобы жизненно важные лекарства в аптеки поступали без входных взносов, а на все остальные — не более пяти процентов, — рассказал лидер партии.

Помимо этого, политик рассказал российскому лидеру о законопроекте, который подразумевает снижение предельных расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее президент России Владимир Путин перечислил законодательные приоритеты государства на 2020 год.

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Александр Юнашев
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