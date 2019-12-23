Фантастический 2020 год. Каким его видели люди прошлого

Люди будут жить 100 лет

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Футурист Рей Курцвейл в книге "Эпоха духовных машин" уверенно писал, что продолжительность жизни человека превысит 100 лет. Будут широко использоваться компьютеризированные мониторы здоровья, встроенные в часы, ювелирные изделия и одежду, которые диагностируют как острые, так и хронические заболевания. И хоть программы диагностики здоровья появляются в гаджетах, жить люди дольше не стали. По данным ООН, средняя продолжительность жизни в мире — 72,6 года, а к 2050 году она возрастёт лишь до 77,1 года.

У нас будут "вечные" беспилотные автомобили

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Футуристы видели магистрали 2020 года, по которым несутся тысячи беспилотных авто, в которых беззаботно сидят пассажиры. Реальность иная. И хоть разработки беспилотников ведутся повсеместно, в том числе и в России, но на трассы общего пользования беспилотники выпускают нечасто. Если вам интересно, подробнее тут. Также, к сожалению, не сбылось и предсказание о водородном двигателе. Вот каким видели его футуристы Шварц и Лейден: "Водород будет перерабатываться на заводах, похожих на нефтеперерабатывающие, и загружаться в машины, которые смогут проезжать тысячи миль — и много месяцев — без повторной заправки". Пока же, по данным издания InsideEVs, в США продали лишь 2300 машин на водородных топливных элементах. Это меньше 1% от всех проданных авто.

Люди высадятся на Марсе

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В 1996 году Комиссия по космическим исследованиям при Национальном исследовательском совете США заявляла, что через четверть века люди полетят к Луне и Марсу. Высадку на Красную планету планировали в 2018 или 2020 году. "Четыре астронавта приземлятся и поделятся своими снимками с 11 миллиардами человек, которые будут наблюдать за этим моментом. Экспедиция станет совместным проектом, поддерживаемым практически всеми странами на планете", — таким рисовали будущее учёные. Но пока это лишь мечты — все полеты на Марс совершают беспилотные летательные аппараты.

Армии будут состоять из "летающих солдат"

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"Представьте себе мир, в котором сражения ведутся в нескольких футах над землёй — солдаты парят в воздухе", — такими виделись войны будущего из 1968 года. Математик Дж. Бреннан предсказывал изобретение антигравитационных поясов, которые поднимут солдат в воздух. А следом за солдатами взлетят и танки. Однако пока что преодолевшие гравитацию солдаты видны лишь в кино. Впрочем, кое-какое фантастическое оружие у российской армии есть — прочесть про него можете тут.

Это, конечно, далеко не все предсказания. И некоторые представления футуристов сбылись. Так, например, учёные считали, что в 2020 году гаджеты будут следить за человеком, сохраняя и анализируя все его интересы и перемещения. И наши телефоны делают это ежедневно. Но, к сожалению, более благополучные и фантастические прогнозы учёных не подтвердились. И наступающий 2020 год вряд ли изменит эту ситуацию кардинально. Но, возможно, он ещё сумеет нас удивить.