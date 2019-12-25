Депутат рассказал, каким пенсионерам едва ли дадут "новогодний капитал"

Нилов считает, что дополнительные деньги нужно будет давать только тем, кто в них нуждается.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение выплачивать пенсионерам "новогодний капитал" и рассказал, что нужно для реализации этой идеи. По словам депутата, потребуется глубокий финансово-экономический анализ.

В первую очередь необходимо определить источник финансирования и объёмы выплат. Кроме того, нужно определить критерии нуждаемости и уточнить категории граждан, которые будут получать "новогодний капитал".

— У абсолютного большинства пенсии маленькие, но есть и те пенсионеры, у кого пенсии приличные. Есть те пенсионеры, которые, будучи пенсионерами, продолжают работать, — пояснил депутат телеканалу "360".