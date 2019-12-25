Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 декабря 2019, 15:40

Депутат рассказал, каким пенсионерам едва ли дадут "новогодний капитал"

Нилов считает, что дополнительные деньги нужно будет давать только тем, кто в них нуждается.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал предложение выплачивать пенсионерам "новогодний капитал" и рассказал, что нужно для реализации этой идеи. По словам депутата, потребуется глубокий финансово-экономический анализ.

В первую очередь необходимо определить источник финансирования и объёмы выплат. Кроме того, нужно определить критерии нуждаемости и уточнить категории граждан, которые будут получать "новогодний капитал".

У абсолютного большинства пенсии маленькие, но есть и те пенсионеры, у кого пенсии приличные. Есть те пенсионеры, которые, будучи пенсионерами, продолжают работать, — пояснил депутат телеканалу "360".

Также он напомнил о пенсионерах, которые являются государственными служащими и зачастую получают высокую зарплату. По мнению Нилова, подобным категориям выплачивать "новогодний капитал" некорректно.

Новогодний капитал. Какие выплаты пенсионеры получат до конца декабря

BannerImage

Фото © Shutterstock 

Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • Пенсии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar